美CDC：突破感染率低於萬分之一　2族群重症風險較高

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美國CDC的數據並顯示，大約70%需要住院的突破性感染，發生在65歲(含)以上的族群，大約87%的突破性感染死亡病例，也是發生在65歲(含)及以上。雖然前述數字是來自各州自願通報，完整性有可能不足，但多項研究都表明出類似的趨勢。
報導也提到，美國未接種疫苗的成年人，因新冠肺炎住院的可能性，是已完整接種疫苗成人的17倍；此外，突破性感染住院患者的年齡往往更大，且可能罹患3種以上的慢性疾病。
研究還發現，因突破性感染而住院的成年患者中，年齡中位數為73歲，其中約71%罹患3種以上慢性病，包括糖尿病、心臟病、自體免疫性疾病等。未接種疫苗的COVID-19住院患者年齡中位數為59歲，約56%罹患3種以上慢性病。
耶魯大學醫學院心臟病學副教授Hyung Chun的團隊也指出，在今年3月底至7月期間，針對近1000名住院患者進行的研究顯示，其中約18%的人接種過首劑疫苗，約6%的人完整接種；重症者的年齡中位數為80歲，超過一半的人有過胖問題，多數患有心血管疾病或糖尿病。
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