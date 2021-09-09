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美CDC：突破感染率低於萬分之一　2族群重症風險較高

▲由於Delta變種毒株肆虐，美國疫情復燃，新冠肺炎至今在當地已累積超過4千萬人確診。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於Delta變種毒株肆虐，美國疫情復燃，新冠肺炎至今在當地已累積超過4千萬人確診。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-09 12:20:10

對於完全接種疫苗的美國人，因新冠住院或死亡的風險遠低於未接種疫苗之人，而已完全接種疫苗者被感染的罕見情況下，數據表明老年人和患有多種基礎疾病的人，最有可能演變為重症。

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根據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，截至8月30日，美國疾病控制與預防中心(CDC)已收到1萬2908例，完全接種疫苗後，依然因染疫而住院或死亡突破性病例。相較於當時全美已有超過1.73億人完整接種疫苗，這意味著突破性感染的機率，還不到1.3萬分之一。

美國CDC的數據並顯示，大約70%需要住院的突破性感染，發生在65歲(含)以上的族群，大約87%的突破性感染死亡病例，也是發生在65歲(含)及以上。雖然前述數字是來自各州自願通報，完整性有可能不足，但多項研究都表明出類似的趨勢。

報導也提到，美國未接種疫苗的成年人，因新冠肺炎住院的可能性，是已完整接種疫苗成人的17倍；此外，突破性感染住院患者的年齡往往更大，且可能罹患3種以上的慢性疾病。

研究還發現，因突破性感染而住院的成年患者中，年齡中位數為73歲，其中約71%罹患3種以上慢性病，包括糖尿病、心臟病、自體免疫性疾病等。未接種疫苗的COVID-19住院患者年齡中位數為59歲，約56%罹患3種以上慢性病。

耶魯大學醫學院心臟病學副教授Hyung Chun的團隊也指出，在今年3月底至7月期間，針對近1000名住院患者進行的研究顯示，其中約18%的人接種過首劑疫苗，約6%的人完整接種；重症者的年齡中位數為80歲，超過一半的人有過胖問題，多數患有心血管疾病或糖尿病。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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