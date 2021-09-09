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本土企業將提起訴訟 控告台南科工區行政疏失

▲立法委員林俊憲6月份曾去函給經濟部工業局，並召開協調會，但未能得到妥善的處理（圖／記者林怡孜攝，2021,09,09）
▲立法委員林俊憲6月份曾去函給經濟部工業局，並召開協調會，但未能得到妥善的處理（圖／記者林怡孜攝，2021,09,09）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-09 12:51:01

近年來政府為促進國內經濟發展，除祭出台商鮭魚返鄉各種政策優惠外，對於本土企業之深耕發展格外重視，但台南某電子公司表示，台南科技工業園區之主管機關未善待優良在地企業，將不排除提起行政訴訟捍衛自身權益。

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台南某電子公司於台南科技工業園區成立初期，為支持政府所推動之企業深耕本土政策，自發向台南科技工業園區承租土地用於興建及採購廠房設備，有別於當年許多台商為降低成本，謀求利潤大規模出走國外，堅信有為政府及熱愛台灣這片土地，義無反顧地長駐台灣17年，其所製造之產品現今外銷全球10餘國，為台灣經濟及貿易創造大量外匯儲備。但如今政府政策說變就變，無視當年政府於招商時向廠商承諾租賃土地20年後，土地所有權歸業者擁有。


經濟部工業局於109年發文，規定台南科工區內所有工廠建敝率需達30％以上，若業者未於指定日期內達成建蔽率之要求，未來購置土地所需之成本將陡增數倍。此政策頒布以後，經濟部工業局南區工業區管理處卻遲遲未依法將公文送達包含該電子公司在內之部分企業，導致許多企業直至政策指定期限即將屆至前方才獲悉，根本無從反應及準備，嗣後向主管機關多次陳情仍未獲適當處置。


據該電子公司蘇總經理表示，立法委員林俊憲為協助業者與主管機關溝通，曾在上月10日主持協調會並邀請經濟部工業局局長呂正華列席，南區工業區管理處執行長林怡妏亦於會議中，要求科工區服務中心主任王敏誠出示有關政策公文，已如期送達業者之相關證明，然科工區服務中心迄今為止仍然無法提出，也無法給予業者一個合理且清楚的交代，顯然科工區之相關承辦人員有怠忽職守之嫌。


該電子公司表示當今執政者不斷向人民強調政府善於溝通，但台南科工區某些人員如今卻不斷推諉卸責，一副事不關己之態度，實令一心為台灣經濟打拼的企業感到十分心寒，也期待相關主管機關仍能提出有效且合適的解決辦法，否則不排除提起行政訴訟。



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