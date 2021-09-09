幼兒園群聚源頭恐是埃及爸？指揮中心公布抗體檢驗結果

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前血清抗體採檢結果顯示，有3例幼兒園小朋友呈現弱陽性，另外幼兒園老師跟台大護理師因為都打過疫苗，檢驗和疫苗無關的N抗體陰性，顯示感染時間不長。
另外3名抗體陽性的，則是埃及爸一家人(案16145、16155、16160)，IgM、IgG皆為陽性，羅一鈞解釋，通常感染7到10天會轉為陽性，且IgM轉為陽性後，可能通常會持續一個月，也有可能持續三個月，所以這樣情形看起來，因為IgM還是陽性沒有消失，推測大概是一個月內的事情。
因此，從這樣推斷來看，埃及爸一家人(案16145、16155、16160)，推論是較早感染的個案。指揮中心也透露，這名埃及父親，除了在社區外，大部分時間都待在三重，與一位哥哥、一位表哥，也經常在一起，目前三人暫時判定為境外移入個案。
至於是否已經進入社區傳播，指揮中心發言人莊人祥表示，目前還是針對感染源溯源當中，研判至少已經發生一波感染，但是不會有100多人傳染鏈，目前已經大量篩檢，在最親密的這些接觸者並沒有額外再發現更多確診病例，所以是否已經進入社區傳播，需要再做進一步的觀察。至於板橋社區大樓有多人確診，陳時中也表示，目前集中在10樓、11樓與15樓，有多名個案確診。
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