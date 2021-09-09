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幼兒園群聚源頭恐是埃及爸？指揮中心公布抗體檢驗結果

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-09 15:16:11

中央流行疫情指揮中心，今（9）天再度捎來壞消息，本土確診病例再增加4人，另有2名境外移入，其中確診個案中1人死亡。

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新北幼兒園群聚事件也持續擴大，目前累計有27人確診，指揮中心指揮官陳時中分析，目前可能的感染源頭有兩個，一個是發病最早的幼兒園老師（案16129），另一個則是抗體陽性的埃及爸（案16160）。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為北部某幼兒園及社區相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前血清抗體採檢結果顯示，有3例幼兒園小朋友呈現弱陽性，另外幼兒園老師跟台大護理師因為都打過疫苗，檢驗和疫苗無關的N抗體陰性，顯示感染時間不長。

另外3名抗體陽性的，則是埃及爸一家人(案16145、16155、16160)，IgM、IgG皆為陽性，羅一鈞解釋，通常感染7到10天會轉為陽性，且IgM轉為陽性後，可能通常會持續一個月，也有可能持續三個月，所以這樣情形看起來，因為IgM還是陽性沒有消失，推測大概是一個月內的事情。

因此，從這樣推斷來看，埃及爸一家人(案16145、16155、16160)，推論是較早感染的個案。指揮中心也透露，這名埃及父親，除了在社區外，大部分時間都待在三重，與一位哥哥、一位表哥，也經常在一起，目前三人暫時判定為境外移入個案。

至於是否已經進入社區傳播，指揮中心發言人莊人祥表示，目前還是針對感染源溯源當中，研判至少已經發生一波感染，但是不會有100多人傳染鏈，目前已經大量篩檢，在最親密的這些接觸者並沒有額外再發現更多確診病例，所以是否已經進入社區傳播，需要再做進一步的觀察。至於板橋社區大樓有多人確診，陳時中也表示，目前集中在10樓、11樓與15樓，有多名個案確診。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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