五倍券再升級！經濟部加碼推「好食券」 500元任買餐飲
為協助受疫情影響內需型產業，活絡內需市場，行政院今（9）推出「振興五倍券」，自22日起開放數位綁定及25日開始接受紙本預約，10月8日起開始領用消費。經濟部同日宣布，將搭配振興五倍券推出「好食券」，提供前400萬名綁定數位五倍券的民眾，不需抽籤即可獲得500元，不論餐飲、糕餅、傳統市場及夜市等店家均可使用。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-09 15:05:13
經濟部指出，今年疫情較去年更為嚴峻，許多餐飲、零售、百貨、夜市攤商等受到莫大影響，在疫情較趨穩下，政府推出振興五倍券協助受疫情影響店家；五倍券比照三倍券採紙本與數位併行，並精進數位做法，允許共同綁定，共同綁定人數以五人為上限，並縮短回饋週期，至少每月回饋一次；此外，也設計數位「識別標章」，供店家辨識，讓民眾可獲得等同紙本券相同優惠，使用更便利，讓民眾更有感。
經濟部表示，民眾數位綁定振興五倍券，個人綁定期間自22日至明年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許新增共同綁定人或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。
在紙本預訂部分，經濟部說明，自25日起民眾可至五倍券官網或四大超商預訂，預訂共兩梯次，第一梯次預訂時間為9月25日至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日；第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日。
經濟部稱，可領取的據點包括超商共1.5萬多家門市；此外，郵局自10月4日起亦開放預約紙本券，民眾可於郵局官網或電話預約後，再至郵局服務據點領取，10月12日起即可至郵局1299個據點領券。
此外，各相關部會亦搭配振興五倍券推出加碼券，經濟部強調，該部商業司推出「好食券」，民眾只要綁定數位五倍券前400萬名，不需抽籤即可獲得500元之好食券，不論餐飲、糕餅、傳統市場及夜市等店家均可使用，等同民眾可消費額度再擴大。