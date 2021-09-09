中國首個mRNA新冠疫苗生產車間下月投產 預計年產2億劑
中國第一個mRNA新冠病毒疫苗生產車間，去年年底在雲南省玉溪市高新區疫苗產業園開始設置作業，當時的預測是8個月內就能建成投產，可年產1.2億劑疫苗；而根據中媒最近消息，該生產車間已經建成並交付使用，預計下個月就能投入生產。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-09 15:17:05
綜合中港媒體報導，微信公眾號「雲視新聞七彩雲」8日撰文指，該款mRNA疫苗(ARCoV)由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製，玉溪沃森生物技術有限公司負責基地建設，基地總投資5.2億元人民幣，預計每年可生產2億劑疫苗，是中國第一個mRNA新冠疫苗產業化基地。
報導指出，輝瑞及莫德納新冠疫苗都是運用mRNA技術，基本原理是mRNA進入人體細胞後表達抗原，並誘導人體免疫系統對抗原做出免疫反應，從而使機體獲得免疫保護，第3期臨床試驗保護率達到95%。
報導聲稱，相比國外疫苗，中國國產的mRNA疫苗，可在室溫保存一週，或在攝氏4度的環境下長期保存，大幅降低冷鏈運輸所帶來的挑戰，較容易實現人群大規模接種。該款疫苗的海外第3期臨床已啟動，將對約2萬8千名受試者進行試驗。
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