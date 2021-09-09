印媒：美俄安全官員低調訪印　商討阿富汗局勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導說，兩人分別會見印度總理莫迪（Narendra Modi）、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與國家安全顧問多華（Shri Ajit Doval）等人。
雖然印度外交部並未公布伯恩斯和帕特魯舍夫來訪的消息，但莫迪昨晚在推特上留言說，他很高興能與帕特魯舍夫見面，雙方就「重要區域發展」進行「有助益的討論。」
印度快報引述俄羅斯政府的聲明說，莫迪與帕特魯舍夫於8日會面，就阿富汗的軍事、政府、社會經濟形勢交換意見，並再次確認在區域安全、反恐、防止非法移民以及販毒等方面的合作意願。
報導說，伯恩斯7日拜會多華及印度其他情治單位人員，雙方官員對談話內容三緘其口，但消息人士證實討論重點就是阿富汗局勢。
印度快報稱，伯恩斯接下來還會造訪巴基斯坦。
至於帕特魯舍夫與多華的會面，俄羅斯政府聲明，兩人聚焦於加強特工與軍事合作、阿富汗相關人道與移民問題，以及阿富汗難民安置事宜的多邊合作模式。
另一方面，印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述知情人士報導，印俄雙方同意聯手阻絕伊斯蘭極端主義行動從阿富汗擴散到周邊國家。
伯恩斯和帕特魯舍夫是在塔利班（Taliban）宣布成立阿富汗臨時政府之際到訪。
部分印度政府評論家形容阿富汗臨時政府是一個「恐怖主義政府」，尤其是它的內政部長哈卡尼（Alhaj Mullah Sirajuddin Haqqani）是美國中情局認定的國際恐怖分子。（編輯：韋樞）1100909