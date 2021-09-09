展望下半年　兆豐金審慎樂觀、估美聯準會2023年才升息

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由於國內外整體大環境逐漸改善，兆豐金也審慎樂觀看待下半年的營運發展。兆豐金總經理胡光華表示，受低利環境等因素影響，將持續強化銀行獲利，經營團隊也將朝5大方向來努力，包括一、鞏固銀行企金業務的核心利基，「穩價增量」，透過大型聯貸、都更危老土建融、供應鏈融資及簡化OBU交易流程來提升放款動能。
二、擴大金融市場的資金操作及投資規模，擴大資金操作規模，借短存長以增加收益，擴增高殖利率股票部位，賺取股息收入。三、深耕銀行國際化布局並擴展海外業務。兆豐金強攻新南向，將籌設越南海防代表處及金邊大金歐支行，未來拓點重點在越南、柬埔寨及泰國。同時要衝刺國際聯貸，積極參與台商美國建廠、台商國際購併案及後疫情受益產業的聯貸商機。
兆豐金也善用海外信保基金推展中小企業業務，引介國內台商海外關聯企業運用海外信保基金以降低授信風險，至今年6月兆豐銀行海外信保基金敘作量居同業第一名。另外也要切入海外房貸市場：在不動產交易熱絡地區，如日本、菲律賓、柬埔寨及泰國)爭攬土建融與房貸業務，以提升利差並落實在地化經營。
四、持續強化各項消金業務，其中銀行及證券大力推展財管2.0業務，以「服務、科技、商品」三管齊下，持續提升私人銀行財管系統、多元化的金融商品及專業服務團隊，以滿足高資產客戶全方位的投資理財需求。同時，積極擴充信貸業務以提高利差，截至今年6月，信貸餘額較去年同期成長達4成以上。
五、建立各事業群單位間的協銷跨售合作、引介或分潤機制，以達整體利益最大化、推升獲利動能。今年上半年集團共同行銷較去年同期成長了12%。
值得注意的是，海外獲利大躍進，兆豐銀行海外分行2021年前8月提存後盈餘較去年同期大增73%，成長動能強勁，其中以澳洲、美國及柬埔寨表現特別亮眼，海外各分行的成長幅度，也顯示美澳地區經濟進展穩定，隨著近期台商加速進軍美國市場及新南向國家，將持續看好美國及新南向國家地區分行的獲利前景。
兆豐金分析，澳洲因政府處理疫情得宜且推出刺激經濟措施，澳洲地區分行2021年前8月獲利較去年成長157%，成長力道強勁；美國因疫後解封經濟復甦帶動恢復獲利，矽谷分行獲利成長117%，洛杉磯分行也成長17%。東南亞的金邊分行2021年前8月獲利較2019年同期成長25%，已成兆豐銀行獲利第二大的海外分行，代表近年來在地化經營及持續拓點的策略成功。
至於市場關注美國聯準會何時升息？兆豐金認為今年7月底之前美國經濟數據亮眼，加上通膨急據升溫，各方預期美國聯準會將提前縮減購債規模，甚至也有一些專家預期將有提早升息可能性，但7月之後Delta病毒快速擴，加上新冠肺炎疫情再起疑慮，美經濟復甦蒙上陰影，多項數據低於市場預期，使得聯準會內部對何時縮減購債規模計畫仍相當分歧，現階段只能持續觀察美國是否能快速有效控制病毒及對經濟可能造成的衝擊。
兆豐金進一步分析，以過往聯準會公開宣示避免過早升息影響經濟成長動能，即使暫時性通膨偏高，仍會維持量化寬鬆政策，因此兆豐金預期美國聯準會最有可能升息時間點仍落在2023年之後，升息幅度以目前美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率預測點陣圖中位數顯示，最有可能升息2碼，但一切還是要看後續發情況而定。