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父母不缺錢卻討1萬孝親費！24K女揭「內幕」　全場直搖頭

▲一位剛出社會的小資女訴苦，自己薪水僅24K，每個月卻被家人討1萬元孝親費，完整內幕曝光也引發不少網友爭論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一位剛出社會的小資女訴苦，自己薪水僅24K，每個月卻被家人討1萬元孝親費，完整內幕曝光也引發不少網友爭論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 18:06:47

孝親費長期以來都是熱門的議題，每個家庭設定的金額多寡也有所差異。就有一位剛出社會的小資女訴苦，自己薪水僅24K，每個月卻被家人討1萬元孝親費，完整內幕曝光也引發不少網友爭論。

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原PO在臉書《爆怨公社》上訴苦，「我是剛畢業的社會新鮮人，目前月薪2萬4000元，平時住在家裡，會幫忙分擔水電費與伙食費，計畫之後要慢慢存錢買機車、保險以及進修，但在開銷吃緊的情況下，媽媽又額外要求每月1萬的孝親費」。

原PO隨後也立刻向媽媽討論，是否能將孝親費可降至5000元，等到未來月薪增加至3萬後再調整。沒想到後者聽完便怒斥「妳住家裡又不是外面租房子也不是外食族為什麼不給一萬！」原PO則開始疑惑「父母又不缺錢，平時也有租金能收，家裡也沒有窮到需要我出手幫忙的餘地，為什麼需要那麼高的孝親費！」

▲原PO月薪僅24K，父母不缺錢卻額外要求她支付1萬元孝親費。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲原PO月薪僅24K，父母不缺錢卻額外要求她支付1萬元孝親費。（圖／翻攝《爆怨公社》）
原PO最後也萌生搬出去與男友租屋同居的想法，沒想到媽媽一聽又立刻潑冷水「以後男友要多負擔一些錢，男友賺的錢全部要給妳保管，男友要買什麼一定得要討論才能動用錢」，這些言論更是讓她無法認同。

完整遭遇曝光也掀起眾多網友關注，不少人也直搖頭「請你不要被情緒勒索。父母不缺錢還拿這麼多錢，過分了」、「孝親費本來就是量力而為，父母也不該用親情勒索」、「不知道是不是我太廢了…我沒給家裡孝親費」、「如果父母有需要幫是要幫的，但如果父母不缺錢，為什麼要跟孩子拿錢」；但也有人站在父母的角度回應「妳住家裡其實給1萬真的不算多耶」、「供一餐加孝親費可以接受，在北部隨便一間套房+水電都差不多一萬了」、「父母不是要把你當搖錢樹，而是很多時候妳吃過苦，會更努力的往上爬」、「子女未婚住在家，分擔些費用本是正常」。（編輯：潘毅）

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