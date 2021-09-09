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日防衛副大臣挺台言論　中國：極其荒謬十分危險

▲中國外交部發言人趙立堅聲稱，中山泰秀的涉台言論「極其荒謬」，是「十分危險的動向」。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅聲稱，中山泰秀的涉台言論「極其荒謬」，是「十分危險的動向」。（圖／翻攝自中國外交部官網）

中央社

2021-09-09 18:26:32

（中央社記者邱國強北京9日電）針對日本防衛副大臣中山泰秀8日表示，日本會把台灣的和平穩定「當作自己的事」，中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，日本政客的涉台言論「極其荒謬」，是「十分危險的動向」。

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中國外交部下午舉行記者會。綜合中國媒體報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

趙立堅聲稱，日本政客的涉台言論是「極其荒謬」的，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經向日方提出嚴正交涉。

他又說，日本軍國主義分子發動對外侵略戰爭，就把「地理鄰近」作為主要藉口。在21世紀的今天，日本「竟然還有一股勢力鼓吹這一邏輯，這是十分危險的動向」。

趙立堅宣稱，中方要對此表示高度警惕，尤其在台灣問題上，日本對中國人民「負有歷史罪責」，更應謹言慎行。日方應立即停止干涉中國內政，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤訊號。

他並重彈中國一貫舊調說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政」，不容任何外部勢力干涉，任何人都不要低估中國人民「捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

國策研究院8日舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，中山泰秀以視訊發表演講時表示，台灣與日本的距離非常近，就像「鼻尖到嘴巴」，所以日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，「不可能當作別人的事情」。

中山泰秀指出，隨著美國把力量集中到亞太地區，生活在亞洲的民眾應該要警覺到緊急性及重要性，特別是現在，許多滲透來自社群媒體及網路。因此，在網路無國界的現代，如果（日本跟台灣）可建立網路安全合作，將可推進雙邊關係。（編輯：楊昇儒）1100909

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