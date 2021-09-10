她倒垃圾突「露底褲」！男鄰居尷尬全看光 原因笑翻全場
鄰居之間可以互相照應幫忙，因此如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題，但你有遇過這麼尷尬的情況嗎？英國一名女子去倒垃圾時，遇到剛搬來的男鄰居，她便熱情地向對方介紹環境，沒想到竟直接露出底褲，原因讓她相當尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 00:03:04
綜合外媒報導，英國一名26歲的女子奧利維亞（Olivia Gomez）去倒垃圾時，碰巧遇到剛搬來一天的男鄰居，她便熱情地向對方介紹附近環境，正當兩人討論到附近建築工人亂停的現象時，她卻露出「底褲」給對方看。
其實是因為奧利維亞下意識舉起手，但手上的回收袋竟順勢將裙子勾起，才讓她的底褲瞬間走光，也意外讓男鄰居看光光。等到她發覺自己走光後，感到十分尷尬，幸好對方很機靈，立刻用著不失禮貌的笑聲帶過，而這整個過程都被自己家的監視器拍下。
事後，奧利維亞表示，她當時真的感到很羞愧，因為那是第一次見到對方，所以才試圖假裝什麼都沒發生，幸好新來的鄰居用微笑的方式帶過，「但在那之後，大約有一周的時間我都不敢出門了」。
此影片被上傳到網路後，想不到竟意外爆紅，網友也紛紛笑說，「新鄰居當時害怕極了」、「看來要搬家了」、「哈哈哈，直接破冰認識新鄰居了」、「我的天啊！這也太尷尬了吧」、「如果是我，應該會搬家」、「我相信很快就有新的進展：因為走光獲得男友」。（編輯：許智超）