女星甩過劉嘉玲耳光！嫌周星馳是路人　64歲近況曝光

演藝圈很看重輩分，許多藝人因為出道早外加優異的演技，或是親切的態度，讓他們有「大哥大」、「大姐大」的頭銜。其中一位女星因為有著超仙外表，人氣也很高，受到演藝圈不少前輩的寵愛，有「華人娛樂圈大姐大」之稱，因此趾高氣揚，脾氣嗆辣的她還曾打過劉嘉玲耳光，這位藝人就是今年64歲的香港女星鄭裕玲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭裕玲在1975年時考入香港佳藝電視藝員訓練班，訓練班畢業後成為旗下女藝人，隔年才正式走入大眾眼前，主持節目《這一代》以及參與戲劇演出，後來佳藝電視倒閉，她轉而加盟無線電視。鄭裕玲進入無線電視後，開啟她演藝事業的高峰，先是與譚詠麟、鄭少秋等人拍攝戲劇《天虹》，之後則是與周潤發合作電視劇《網中人》，她在片中飾演富家女，因為演技優異，受到外界肯定。

▲鄭裕玲年輕時脾氣火爆。（圖／翻攝鄭裕玲微博）

不過也許是走紅太快，鄭裕玲年輕時的脾氣非常不好，曾有港媒報導，劉嘉玲尚未成名前，與鄭裕玲有過合作，但因為太緊張造成多次NG，鄭裕玲受不了竟然賞了劉嘉玲一個耳光。而她的驚人事蹟不止於此，當年周星馳只是跑龍套的小演員時，曾問過鄭裕玲自己會不會紅，沒想到鄭裕玲竟然冷冷的回應：「路人甲永遠是路人甲。」脾氣之差、嘴巴毒辣到令人不可思議。

而鄭裕玲雖然在演藝圈中過得風生水起，可惜在感情上卻不太順，在1980年代時，她曾經與甘國亮交往10年，後又與歌手呂方交往16年，兩段感情都無疾而終，已經64歲的她現在依舊單身。此外，近來鄭裕玲難得與劉嘉玲老公梁朝偉同框，原因是梁朝偉恰好上鄭裕玲主持的電台節目《口水多過浪花》接受訪問，談到出演好萊塢電影《尚氣》的感想。