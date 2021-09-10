朝陽科大租屋博覽會　霧峰警宣導租屋詐騙

因近期發生假房東衍生租屋詐騙案件，朝陽科技大學有感於學生找房子時難比價、比坪數大小，日前結合霧峰警分局舉辦由25個租屋群房東組成，為期2天的「租屋博覽會」活動，與學生面對面談話、介紹租屋。為學生把關住的安全，相對也讓家長放心。

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朝陽科大校住宿組表示，校外賃居學生約6000餘人，多半於霧峰區、大里區等處租屋，為使校外租屋學生有安全的租屋環境、保障賃居生的生命財產安全，學校每學年均辦理校外租屋警、消安全評核及賃居訪視，對各租屋群及學生實施各項安全宣導，包括熱水器使用、用電安全、居家安寧等，以達到對校外賃居生關懷。

該項賃居關懷都會在學年內全部檢查完畢，並將學生校外賃居處所統一彙整後，請警政單位協助維護校外賃居學生安全；另外導師或系輔導人員亦會利用課餘時間，至校外各學生賃居處所實施訪查，訪視後所見事實登錄於訪視表，有安全疑慮學生，由住宿組後續管制及協處，每年訪查人數約1000人次。

霧峰警分局長李建興表示，開學在即，許多準備在外租屋的學生開始看房、簽約，日前1名大學生在租屋網站上選中其中1間房子，並透過房東所留的LINE聯絡，在未實際看屋前，房東希望他先行匯款押金2萬5,000元以保留優先租屋權，被害學生急忙匯款後，房東隨即刪LINEl搞失聯。有租屋需求的民眾最好向信譽良好的房仲業者洽詢，假如房東為個人出租戶，務必親自確認所租賃房屋內部情形，才能支付押金，並簽立合約；同時房東與房客均應出示相關證件，確認彼此身分，才能保障自身權益，慎防租屋詐騙。