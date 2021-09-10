拜登習近平時隔7個月再通話 外交部：關注美中高層互動
美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平美東時間9日舉行二度通話，這是時隔7個月後兩國領導人再度對話，兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論，也討論兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。外交部今（10）日表示，一向密切關注美中高層互動情形，將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-10 16:12:39｜2021-09-10 16:38:07
外交部發言人歐江安表示，已經注意到美國總統拜登於美東時間9日與中國國家主席習近平通電話，依據美國白宮公布的摘要，雙方就美中兩國利益一致與價值及觀點分歧部分進行廣泛討論。拜登總統強調，美國一向重視印太地區及世界的和平、穩定及繁榮，兩國領袖有義務確保美中競爭不會演變為衝突。
歐江安表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形。台灣與美國關係密切友好，溝通管道暢通，外交部將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。
外交部重申，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，長年來對印太地區的繁榮及穩定發展有顯著貢獻。我方將持續與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。