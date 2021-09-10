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強颱璨樹長壯長胖！氣象局17：30發布陸上颱風警報

▲強颱璨樹來勢洶洶，氣象專家彭啟明稱它是顆非常強的颱風。（圖／Himawari 8 紅外線衛星雲圖，取自彭啟明臉書）
▲強颱璨樹來勢洶洶，氣象專家彭啟明稱它是顆非常強的颱風。（圖／Himawari 8 紅外線衛星雲圖，取自彭啟明臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-10 16:14:35

中央氣象局在今（10）日清晨發布強颱璨樹海上颱風警報，稍早表示，其強度再增強且暴風半徑擴大，預計在傍晚17時30分發布陸上颱風警報。氣象專家彭啟明則示警，璨樹颱風近岸增強，不論從衛星雲圖、風場分析上，型態都非常完整，是個強度達顛峰的超強颱風，籲請民眾務必提高警覺、做好防颱工作。

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氣象局最新颱風資訊，強颱璨樹下午14時的中心位置在北緯 17.8 度，東經 123.5 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 530 公里之海面上，以每小時17轉13公里速度，向北北西進行。中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

有關颱風登陸與否，氣象局稱仍待觀察，在晚間颱風外圍環流就會開始影響到台灣本島，東半部降雨不斷，尤其週末的風雨會更加強大，東半部、基隆北海岸、恆春半島可能有局部大雨或豪雨等級的雨勢。

氣象專家彭啟明也在臉書上示警，表示目前位在呂宋島東側外海的璨樹颱風，不論從衛星雲圖、風場分析上，型態都非常完整。清晰的風眼與渾厚的對流雲系絲毫沒有拖泥帶水，這是一顆非常強的颱風。

彭啟明說明，強颱璨樹的核心環流也即將碰觸到呂宋島東部的內陸高山。現在可能是璨樹颱風強度最巔峰的時期，而在颱風的眼牆周圍，經閃電偵測網也看到許多密集的閃電訊號，代表這是非常強的颱風才有的特徵。

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