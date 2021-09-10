COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「資生堂千金」懷男雙胞胎！曝辛苦備孕過程

▲李宓宣布懷雙胞胎的喜訊。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.10）
▲李宓宣布懷雙胞胎的喜訊。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.10）

記者吳雨婕/台北報導

2021-09-10 16:48:01

「資生堂千金」李宓才剛透露去年10月結婚、上個月宣布懷孕的雙喜，在今（10）日舉辦的發片記者會上，她無預警公布肚裡的寶寶是男雙胞胎，讓全場驚喜不已。如今已經懷孕7個月的她，還在現場與前SpeXial成員風田，唱跳歌曲《出嫁》，動作靈活。她談到備孕過程非常辛苦，為了做試管嬰兒得要在手術前不斷施打排卵針。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李宓先前只提到老公是桌遊店的合夥人，但她今天終於鬆口，老公其實之前是脫口秀演員，還與博恩同期，長相則是與范植偉相像，還透露老公的年紀比自己小5、6歲左右。聊起肚裡的雙胞胎，她滿臉笑意的說：「他們的綽號叫『大紅』、『大紫』，剛好是我跟老公各自喜歡的顏色。」

▲李宓宣布懷雙胞胎的喜訊。（圖／記者吳雨婕攝,
▲▼李宓分享備孕過程。（圖／記者吳雨婕攝、亞凰國際娛樂提供）
▲李宓宣布懷雙胞胎的喜訊。（圖／亞凰國際娛樂提供）
李宓不諱言表示，雙胞胎是試管嬰兒，她認為自己年齡不小了，算是高齡產婦，婚後發現1、2個月肚皮沒消息，就去做了人工受孕，人工受孕也沒有，就去做試管嬰兒，沒想到試管一次就成功。她透露很想要個女兒，不過由於雙胞胎得剖腹產，剖腹產要隔半年以上才能再懷孕，「只能明年再考慮要不要試管，我現在還存著兩個胚胎跟12顆卵子。」

李宓也提到，一次試管嬰兒就要花費快30萬，不成功就要繼續做，幸好一次就成功，她提到做試管的前置準備，「排卵針要打兩個禮拜，手術前一天要打3次排卵針，針要打在肚臍下方，要老公幫忙，我自己難以下手。」至於未來生活，身為工作狂的李宓，打算讓老公負責照顧小孩，由她主外，老公主內。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀