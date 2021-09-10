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▲今年中秋 Airbnb 攜手花蓮縣政府邀你獨享金針花海滿月百萬絕景！（圖／Airbnb提供）
赤科山不只金針花 更多私房景點與隱藏版美食等你探索
花蓮縣政府將持續努力，在疫情紓緩之後，用創新思維強化地方人文風情，活絡數位觀光經濟，以永續發展。像可賞可食的金針花一般，不但支撐當地的農業經濟，也成為偏鄉與世界連結的最好橋樑 ——既保有在地特色，又能拓展新機。除了沉浸在廣袤金針花海，旅客還有機會一窺赤科山隱藏版、由德國移民親自揭開的道地德國鮮釀啤酒製作祕密；以及農民們運用與自然萬物共生的智慧，孕育出獲得無數獎牌的冠軍蜜香紅茶；達人更將帶著旅人至橙色花田採摘金針，在近一甲子的古厝鋪曬金針，吸取後山暖陽，濃縮成天然美味。
▲Airbnb 幸運旅客入夜時分可獨佔視野無死角的波希米亞風觀景台（圖／Airbnb提供）
獨門金針料理、日耳曼私廚佳餚
完成赤科山隱藏版體驗後，旅客可品嘗赤科山大廚們利用在地鮮採食材烹製的獨門金針料理以及日耳曼私廚佳餚。入夜後，旅客可以在波西米亞風的景觀露台仰望中秋月圓與靜謐星空，與家人朋友享受中秋團圓的時光，徜徉在大自然帶來的平靜中。最後在充滿故事的老屋中伴著滿窗金針花影入眠。天光之際，東部朝陽晨露與蟲鳴細語輕輕喚醒旅人，睜開雙眼，中央山脈的長青翠綠和花東縱谷的心曠神怡飽覽無遺。
兩天一夜的中秋節限定免費體驗將於台灣時間 9/15上午 10 點整開放預訂，歡迎有興趣且目前居住在台灣的旅客透過 airbnb.com.tw/h/hualienorangedaylily 預訂。 活動日期為 2021/9/21~22，訂房者需支付約 10 美元的預訂費用以完成預定流程，款項將在入住時以現金退還。
盡覽花東縱谷百萬景致 中秋披星戴月赤科團圓
「除了賞金針，赤科山更是賞星觀銀河的絕佳景點」徐榛蔚說，「一年四季，赤科山可以觀察到千變萬化的天文星象，夏季觀壯麗銀河、秋季仙女大星系、冬季火鳥星雲等，赤科山上光害少，遊客們可以白天賞金針，晚上留宿一宿，賞星觀月，認識赤科山的不同面貌。」
▲幸運 Airbnb 旅客於中秋節當天，免費體驗位於花蓮縣赤科山木造古香老厝（圖／Airbnb提供）
花蓮一年一度的金針花季，每年吸引大批旅客朝聖。今年受疫情影響，為了讓民眾可以安心賞花，花蓮縣政府祭出相關管制措施，實施上山人流管制、防疫實聯制，並規定每日每時段最多 2,000 人次上山。參與 Airbnb 與花蓮縣政府共同推出赤科山限定體驗的幸運旅客將能獲得「入山保證」，與家人朋友在中秋佳節與赤科山的橙花與滿月作陪，享受絕無僅有的獨家金針花百萬美景體驗。Airbnb 與花蓮縣政府也提醒所有民眾，賞花務必保持社交距離並配戴口罩 ，遵守相關防疫規定。
Airbnb 印度、東南亞、香港暨台灣區總經理 Amanpreet Bajaj 補充：「Airbnb 的核心價值是強調深度且負責任旅遊的重要性，我們致力與台灣政府、社群和其他當地夥伴攜手合作，以創新的方式挖掘最道地的旅遊特色，在確保社群健康安全無虞的前提下，透過人與人的連結極大化體驗經濟價值，共同推廣後疫情的旅遊新樣貌。」
沒搶到僅此一次限定免費體驗的民眾也無須氣餒，赤科山一年四季皆有不同景致，春末可賞螢火蟲、夏季也可到山野間溪流抓蝦捕蟹，冬季還可在老屋古厝烤火話家常。除了捕抓赤科山四季美景之外，花蓮縣政府與玉溪地區農會也推出期間限定「赤科山特產箱」，民眾在家也能享受花蓮直送的赤科特色農產品，包含無硫金針、赤科山清香茶包、自然農法栽培紅黑糖、高山油菊與薑黃粉，一箱打盡赤科山的天然美味。
有意參加的旅客請注意：此活動嚴格遵守當地新冠肺炎安全指南，且申請預訂的同行者必須為同住親友，以盡可能降低感染風險，旅客可以安心出發，在預訂旅程之前，也請先查看所在地區和目的地的當地限制與規範。
圖文提供：Airbnb
這篇文章 花蓮景點｜幸運旅客免費獨享赤科山金針花海 一日中秋滿月百萬絕景 最早出現於 行遍天下旅遊網