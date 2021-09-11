大甲太白里路修3.7公里 市府斥資千萬提升用路安全

台中市政府為改善偏遠地區民生用水，與自來水公司合作爭取中央補助，先後完成大甲區太白里等四里延管工程，並由市府接著負擔延管後路面修復。第一期斥資近千萬元，完成太白里共約3.7公里路段施作，市長盧秀燕10日出席啟用典禮，肯定做好道路修復，就能提升市民用路安全。





我是廣告 請繼續往下閱讀

市長盧秀燕今日上午主持「自來水延管路面復平計畫110年第一期工程案-大甲區太白里延管路修復平啟用典禮」，包括市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌以及大甲區長顏金源、當地里長曾進財和里民都來共襄盛舉，並當場進行有獎徵答，場面熱鬧。





盧秀燕表示，台中市甲安埔部分地區還沒有自來水，市府爭取自來水公司接管後，如沒有進行路修復平，道路凹凸不平會影響地方交通；以大甲區太白里通天路第一期工程為例，市府投入958萬元進行3.7公里道路復平，已於5月完工，提升用路安全，感謝市議員支持通過預算。





▲台中大甲區太白里延管路面復平啟用典禮，市長盧秀燕出席主持，並與來賓象徵性傾倒柏油，演示路平工程辛若不易。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.11)

盧秀燕指出，太白里通天路還有部分路段目前正由自來水公司進行接管工程，完工後將由市府接手進行第二期路修復平工作，市府會繼續努力整平道路，讓市民好通行。





經發局長張峯源指出，市府110年度共計動支6000萬持續辦理本市自來水延管後路修復平，其中第一期工程4月開工，主要包含大安區福興里部分路段、后里區永興路及大甲區太白里通天路段；其中大甲區太白里延管後路修復平工程動支約958萬元，辦理通天路(含週邊巷道)及北堤東路等共計約3.7公里路段，5月初已完竣。





大甲區太白里通天路延管第一期工程於2018年6月幹管完竣，同年10月完成用戶接管，自來水受益用戶約80戶，市府於用戶接管完成後規劃辦理路修，並會同地方里長及水公司共同研議，避開大甲區太白里通天路延管第二期工程的施作路段，今年經發局辦理本次路修復平工程。



