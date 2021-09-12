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紀錄片《回眸》募款1490萬　殺青後3位末期病人皆離世

▲關懷人員（右）與病人互動。（圖／牽猴子提供）
▲關懷人員（右）與病人互動。（圖／牽猴子提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-09-12 21:11:10

《回眸》是台灣首部探討靈性照顧的紀錄片，導演陳志漢歷時近2年的拍攝，記錄3位末期病人對生命各自抱有不同的執著與情緒。該片今年5月發起上映暨關懷人員培訓經費集資計畫，成功募得1490萬元，成為台灣紀錄片電影群眾募資冠軍。

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由致力推動台灣靈性照顧的大悲學苑所發起《回眸》集資計劃，其中有超過半數的贊助者是認同大悲學苑的理念而無償支持。不只讓《回眸》有經費能登上大銀幕、走向國際發行，也讓長年不收費提供資深關懷人員培訓課程的大悲學苑，能暫時緩解財務上的重擔。

▲紀錄片《回眸》替病人和家屬留下許多珍貴畫面。（圖／牽猴子提供）
▲紀錄片《回眸》替病人和家屬留下許多珍貴畫面。（圖／牽猴子提供）
《回眸》記錄了關懷人員無私的奉獻與陪伴下，讓每一位病人完全信任，並願意在鏡頭下呈現他們的生命故事。他們的故事引領大家勇敢直視死亡，不僅是末期病人，家屬親友也必須有離別的勇氣。片中的3位病人冠瑋、瑤華、育姍在拍攝結束後皆已離世，大悲學苑創辦人宗惇法師欣慰地說：「我們與病人最深的互動，經常是在家屬不在的時候，如果不是紀錄片，這些病人的不捨和祈求，家屬都不會知道。」

▲紀錄片中的點點滴滴都賺人熱淚。（圖／牽猴子提供）
▲紀錄片中的點點滴滴都賺人熱淚。（圖／牽猴子提供）
片中的冠瑋、瑤華、育姍在離開人世前，如何面對死亡的每一刻，細膩呈現他們各自對生命抱有不同的執著與情緒，用生命故事向大眾展現他們對生的不捨、對死的恐懼與以及過程中靈性照顧給他們的勇氣。由熱衷拍攝生死議題紀錄片的導演陳志漢歷時近2年貼身紀錄末期病人的生死歷程，帶領大家正視生命的每個階段。《回眸》將於10月22日正式上映。

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