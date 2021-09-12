紀錄片《回眸》募款1490萬　殺青後3位末期病人皆離世

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由致力推動台灣靈性照顧的大悲學苑所發起《回眸》集資計劃，其中有超過半數的贊助者是認同大悲學苑的理念而無償支持。不只讓《回眸》有經費能登上大銀幕、走向國際發行，也讓長年不收費提供資深關懷人員培訓課程的大悲學苑，能暫時緩解財務上的重擔。

▲紀錄片《回眸》替病人和家屬留下許多珍貴畫面。（圖／牽猴子提供）