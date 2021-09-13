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妹妹拜別催淚告白　Sandy爆憲哥反應：跟我預期有差

▲Sandy（左）和吳宗憲出席吳則含婚禮。（圖／NOWnews影像中心）
▲Sandy（左）和吳宗憲出席吳則含婚禮。（圖／NOWnews影像中心）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-13 09:26:46｜2021-09-13 09:55:57

吳宗憲（憲哥）二女兒Vivian（吳則含）昨（12日）出閣，新郎是朱立倫外甥Wilson（蔣豐蔚），Sandy（吳姍儒）說妹妹拜別父母時自己忍不住哭了，也透露老爸當下的反應。

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▲吳宗憲（中）交出二女兒吳則含（左）的手給蔣豐蔚（右）。（圖／容易文創提供）
▲憲哥（中）把二女兒吳則含（左一）的手交給蔣豐蔚（右一）。（圖／容易文創提供）
Sandy表示，新人拜別父母時，妹妹跟憲哥告白：「把拔（爸爸）是我心目中的Iron Man（鋼鐵人），I love you 3000 and more！」說完和媽媽都掉淚，「我坐在他（憲哥）後面，看不到他有沒有哭，但以他的個性一定是一點點（流淚）又縮回去，跟我預期的有差」，笑說憲哥越是緊張、感動，就越用開玩笑的方式帶過。

▲憲哥（右）分享與吳則含自拍。（圖／容易文創提供）
▲憲哥（右）分享與吳則含自拍。（圖／吳宗憲臉書）
憲哥嫁女兒情緒澎湃，但Vivian和女婿個性低調，他也尊重新人，先在臉書回應：「好啦！他們真的是圈外人...但今天結婚了！還是希望他們的喜氣，可以給所有人帶來平安健康的祝福！」婚禮結束後，似乎捨不得女兒出嫁，或是情緒仍亢奮，憲哥今凌晨4點回覆《NOWnews今日新聞》訊息：「因為疫情的關係，我們就開心低調的進行，謝謝祝福囉...」（編輯：楊穎軒）

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