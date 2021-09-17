快訊／今新增2例本土、6例境外移入　另未有死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。新增2本土、6境外。（圖／指揮中心）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。新增2本土、6境外。（圖／指揮中心）

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16226為70多歲女性，9月15日因其他原因就醫採檢，於今日確診；目前匡列接觸者1人，列居家隔離，餘匡列中。案16227為20多歲女性，9月15日因陪病需求採檢，於今日確診；目前匡列接觸者8人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增６例境外移入個案，為３例男性、３例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16228、案16230)、印尼(案16229、案16233)、立陶宛(案16231)、馬來西亞(案16232)入境，入境日介於9月3日至9月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲9月17日新增境外移入COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心）

× ▲9月17日新增境外移入COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心）

指揮中心統計，截至目前國內累計3,104,233例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,086,845例排除)，其中16,123例確診，分別為1,494例境外移入，14,575例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。