開放民眾自費檢驗抗體？莊人祥：醫院得先向地方申請

隨著目前國內疫苗覆蓋人口逐漸升高，開始出現民眾自費檢驗抗體的需求。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）表示，目前國內有12家指定醫院能檢驗抗體，但醫療院所要向民眾收取費用，得先向地方衛生局申報。
記者賴志昶/綜合報導
2021-09-17 14:41:59
莊人祥表示，先前有關COVID-19抗體檢測，公費部分主要是用在疫調溯源，自費部分過去曾有短暫開放給機組員，讓機組員能夠驗疫苗抗體，主要是當時針對機組員的檢疫政策，需要有抗體證明。
莊人祥稱，後續發現有少數機組員就算打了2劑疫苗，體內還是沒辦法產生抗體，國際上也沒有檢驗抗體衰退的標準，之後也陸續發生突破性感染，所以目前已經調整機組員檢疫規定，比如說增加檢疫天數、採檢次數等，也取消機組人每3個月就檢驗抗體一次的措施。
莊人祥強調，目前有12家指定醫療院所可驗抗體，但這部分目前還沒開放民眾自費檢測，所以醫療院所如果要收取自費檢驗費，還是得要跟地方衛生局申報核可，才能收取相關費用。
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