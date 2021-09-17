COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

開放民眾自費檢驗抗體？莊人祥：醫院得先向地方申請

▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶/綜合報導

2021-09-17 14:41:59

隨著目前國內疫苗覆蓋人口逐漸升高，開始出現民眾自費檢驗抗體的需求。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）表示，目前國內有12家指定醫院能檢驗抗體，但醫療院所要向民眾收取費用，得先向地方衛生局申報。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊人祥表示，先前有關COVID-19抗體檢測，公費部分主要是用在疫調溯源，自費部分過去曾有短暫開放給機組員，讓機組員能夠驗疫苗抗體，主要是當時針對機組員的檢疫政策，需要有抗體證明。

莊人祥稱，後續發現有少數機組員就算打了2劑疫苗，體內還是沒辦法產生抗體，國際上也沒有檢驗抗體衰退的標準，之後也陸續發生突破性感染，所以目前已經調整機組員檢疫規定，比如說增加檢疫天數、採檢次數等，也取消機組人每3個月就檢驗抗體一次的措施。

莊人祥強調，目前有12家指定醫療院所可驗抗體，但這部分目前還沒開放民眾自費檢測，所以醫療院所如果要收取自費檢驗費，還是得要跟地方衛生局申報核可，才能收取相關費用。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14575例。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14575例。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀