港澳移民無法適用新住民發展基金？目前法規僅適用外配

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據悉，陸委會已向政院建議，早期台灣移民以婚姻移民為主，但隨著時空環境變遷，以就學、就業、投資其他事由移民台灣者逐漸增加。若考慮會超過基金可能負擔範圍，可優先檢討放寬基金適用對象涵蓋到已定居入籍成為我國國民者。內政部則持反對意見，指「交流辦」可提供港人照顧，其他事由移民應由各主管機關依權責處理。
陸委會內部評估，移居來台港人盼能在台安居樂業，但實務上面臨法規不同及融入台灣社會等問題。從心理層面上探討，香港情勢惡化後，港人心理上受到極大的壓迫及恐懼，移居台灣後非常需要輔導與協助；語言文化層面，香港以廣東話為主，在台的語言表達仍存有障礙，並非如外界想像能夠順暢地融入台灣社會，語言方面就跟其他東南亞或歐美日韓移民一樣存有障礙。陸委會呼籲放寬新住民發展基金的適用對象，可協助港人早日適應及融入台灣社會。
另外，依「新住民發展基金收支及運用辦法」第一條規定，基金目的主要是為協助新住民適應台灣社會，不論以何種事由移民來台，不應被排除在外。台灣香港協會理事長桑普則認為，在台灣的香港移民約十萬人，每年以一萬多人增加，認同台灣就是「港裔台灣人」，在完全融入台灣社會之前，應享有新住民的同等待遇。許多港澳新住民移民來台灣，也渴望融入，但欠缺資源，成為全新的議題。