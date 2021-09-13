中秋宅在家烤肉 台中「美福食集」精緻食材逆勢上揚

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美福集團表示，秉持進口肉品專業誠信及採購經驗豐富之優勢，於10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，並提供客製化服務，除了提供消費者高品質的食材選擇之外，更著重於賣場的專業與貼心服務，採取專人介紹導購的服務方式，用心地為消費者說明食材的來歷、特色。
另外，因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者除了能夠採買到有別於一般坊間可以買到的大眾化食材外，能安心選用高品質的食材、了解食材常識，在家輕鬆當大廚。
美福集團看好台中消費力及宅經濟蓬勃發展，不畏疫情衝擊在台中烏日成立「美福食集」第二家門市，在業界少見的「專業牛肉熟成室」，在精密的恆溫恆控技術下讓牛肉自然嫩化、提升牛肉多汁性及風味；同時還網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌、西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。
美福食集指出，今年中秋雖受疫情影響，許多縣市都發出「禁烤令」，衝擊生鮮燒烤市場，推出「家的極炙」系列產品，針對以往銷售的前十大熱銷產品所精選，包括：美國特選PRIME翼板燒烤片、美國極黑和牛黑牌翼板牛排、西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片、日本進口生食級干貝、馬來西亞特大海草蝦等。讓饕客魂牽夢縈、一再回味的極黑和牛，飼養過程完全不使用生長激素和賀爾蒙，緩慢飼養550天，時間是一般美國牛的四倍長。
美福食集表示，即日起至23日止，在實體烏日門市消費滿9800元，就送義大利彩色鹽禮盒；滿1萬6800元送美國Koenig貴腐酒；滿2萬6800元，送美國Oster-BBQ陶瓷電烤盤。門市地址在台中巿烏日區光明路333號。