房市／在地人換屋　北市大同區這路交易熱

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信義房屋捷運大橋店主任董馨雅表示，延平北路一段約有6個都更改建的屋齡0-9年新大樓，因房市大環境熱絡，再加上房地合一稅政策催化，部分新建案屋主趁7月1日房地合一稅上路前移轉買賣，因此申貸件數較多。
董馨雅說，延平北路一段總價4千多萬的房屋約是權狀60多坪，大3房、4房以上的房屋，多為有地緣關係的大同區在地族群購買，大同區有許多南北貨商，累積一定資產，或是因為老房子都更改建而有一筆資產換屋，他們與家庭成員的關係緊密，因此換屋也傾向找大坪數房屋二代一起居住。
董馨雅進一步說明，機場捷運106年通車新增北門站，到機場或轉乘捷運等交通便利性提升，仰賴北門捷運站通勤的民眾也越來越多，北門自104年整治以來，拆除忠孝橋引橋、招牌統一整理，街廓、市容耳目一新，而台北雙子星大樓也已通過環評，即將動工興建，種種利多都加深當地居民的期待，詢問度也提升。
除此，大同區是北市捷運站周邊房價相對緩漲緩跌的區域，董馨雅表示，延平北路一段近機場捷運線北門站，若相較鄰近中山區的捷運沿線房價，單價約少10-20萬，若是大坪數產品，總價差距更大，因此也有部分外地購屋族群因此優勢而來；區域單價行情中古電梯大樓為55-60初萬、10年內新古屋70-80萬，新成屋則是80-90萬中間。