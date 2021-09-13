疫情下另類商機 代客參拜88間財神廟祈福求財運

國人有在歲末年初求錢母招財運習俗，只是受到疫情影響，有些人為配合防疫避免進宮廟。一群年輕人有感百業受創，人人亟待好財運，自鑄台灣原創錢母，計畫展開「88財神廟巡迴過爐」之行，代客參拜祈福。這項全台財神廟跑透透行動，正在挖貝群眾募資平台開放贊助結緣，迴響熱烈，已達標逾400%，預定9月底截止。





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發起人任培豪號召的「代客參拜」團隊，成員有上班族、創業小老闆、業務人員、網頁工程師、插畫師等，他們允諾要齊心完成這項神聖任務，帶著錢母跑遍全台88間財神廟，代客參拜、過火、祈福，將眾神尊加持過的錢母，帶到每一個人手中。





88財神錢母現正在挖貝群眾募資平台開放贊助結緣，集資金額已達標437%，任培豪表示，過爐行程將於10月中旬啟動，在2022年農曆虎年前，讓所有贊助者收到加持過的錢母，是最討喜的新年賀禮，也適合送給虎年寶寶當生日禮物。





為什麼堅持台灣原創設計、在地工廠製造、展現台灣財神傳統文化？任培豪宣示，他們要打造開運小物的質感新紀元。為此他特地報考「國際專業行道師」證照，進修請示神明、祭改儀式、道法等專業知識，深入了解道教與傳統信仰的教義與科儀。





▲「88財神廟巡迴過爐」計畫，自鑄的錢母以武財神「關聖帝君」及小孩的守護神「虎爺將軍」為雙面設計。（圖／任培豪提供）

這枚錢母以武財神「關聖帝君」及小孩的守護神「虎爺將軍」為雙面設計，由繪師陳志瑋設計，臨摹關帝爺的威武莊嚴及虎爺的靈氣神韻繪製而成。團隊找到47年老字號的政達五金負責人王長金堅持用純銅來鑄錢母，他說：「用純銅才有重量，才能入神，對神明尊重，神像才能神聖莊嚴。」





任培豪表示，團隊將走訪北中南88間財神廟過爐祈福，包括台中市的武德宮、南天宮、樂成宮、廣天宮財神開基祖廟、天官五路武財神（旱溪財神爺）、大里武澤宮、烏日天德宮、沙鹿義聖宮、大甲鎮瀾宮等，讓錢母獲得88尊財神爺的香火薰陶與加持庇佑。

為求慎重及負責，過爐行程公開透明。任培豪指出，88財神官方網站將詳細刊登、記載每天參拜的宮廟，並會有短文、照片、影音紀錄，「贊助者就放心將錢母交給我們吧！」









