貓咪挺直坐車像守衛　網友靠近看被反差萌笑瘋！

貓有貓的堅持！日本網友某天經過便利商店時，發現外頭的摩托車上坐鎮著一隻三花貓皇，從背面看來牠背脊挺立、氣質優雅，就像一座溫柔而堅定的雕像，於是她好奇地向前想看看這隻貓貓的真面目，結果轉到正面她瞬間大笑出聲：「實在太可愛了！」。

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▲網友在便利商店外發現這隻坐在機車上的貓咪。（圖／Twitter帳號：stefani4180）

× ▲網友在便利商店外發現這隻坐在機車上的貓咪。（圖／Twitter帳號：stefani4180）

網友這天在商店外看見這隻三花貓直挺挺地坐在機車上，面朝店門口動也不動地坐著，彷彿牠是這家店的守護神，隨時監視門口動靜，不容許一點意外發生。網友瞬間升起一股好奇心，繞到面前想看看神氣貓貓的尊榮，但一走到旁邊她就忍不住大爆笑，因為緊閉的眼睛顯示出貓咪其實根本沒在守店，牠只是很端正地坐著睡覺啊！

▲網友在便利商店外發現這隻坐在機車上的貓咪。（圖／Twitter帳號：stefani4180）

× ▲網友在便利商店外發現這隻坐在機車上的貓咪。（圖／Twitter帳號：stefani4180）

▲靠近跟牠合照都沒有甦醒的跡象！（圖／Twitter帳號：stefani4180）

× ▲靠近跟牠合照都沒有甦醒的跡象！（圖／Twitter帳號：stefani4180）

這隻貓咪正反面氣質的反差讓她感到非常爆笑，發布到

Twitter上興奮寫到：「以為貓是坐在機車上，結果根本沒醒！這實在太可愛了！！！」沒想到因此聚集一眾也認識這隻貓咪的朋友，大家紛紛PO上牠還清醒時的版本，並讚其是位安靜且友善的孩子，似乎是附近蔬果攤商所飼養的貓咪。

▲看起來剛睡醒，心情不太好。（圖／Twitter帳號：KURO_Shitamachi）

× ▲看起來剛睡醒，心情不太好。（圖／Twitter帳號：KURO_Shitamachi）

▲將自己弄得全身沾滿保麗龍球！（圖／Twitter帳號：KURO_Shitamachi）

× ▲將自己弄得全身沾滿保麗龍球！（圖／Twitter帳號：KURO_Shitamachi）

▲偶爾也會跑到理髮店外坐著，看來這一帶都是牠的地盤！（圖／Twitter帳號：kyoko_miyake）

× ▲偶爾也會跑到理髮店外坐著，看來這一帶都是牠的地盤！（圖／Twitter帳號：kyoko_miyake）

這隻坐著都能入睡的霸氣貓咪在網路上迅速竄紅，大家回覆說：「這背影根本是假裝在書桌面前用功的我。」、「這已經守店守到入定啦！」、「被抓到守衛不認真！」、「怎麼能睡那麼熟XD」。

（編輯：李惠婷）