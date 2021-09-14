貓咪挺直坐車像守衛　網友靠近看被反差萌笑瘋！

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網友這天在商店外看見這隻三花貓直挺挺地坐在機車上，面朝店門口動也不動地坐著，彷彿牠是這家店的守護神，隨時監視門口動靜，不容許一點意外發生。網友瞬間升起一股好奇心，繞到面前想看看神氣貓貓的尊榮，但一走到旁邊她就忍不住大爆笑，因為緊閉的眼睛顯示出貓咪其實根本沒在守店，牠只是很端正地坐著睡覺啊！
這隻貓咪正反面氣質的反差讓她感到非常爆笑，發布到Twitter上興奮寫到：「以為貓是坐在機車上，結果根本沒醒！這實在太可愛了！！！」沒想到因此聚集一眾也認識這隻貓咪的朋友，大家紛紛PO上牠還清醒時的版本，並讚其是位安靜且友善的孩子，似乎是附近蔬果攤商所飼養的貓咪。
這隻坐著都能入睡的霸氣貓咪在網路上迅速竄紅，大家回覆說：「這背影根本是假裝在書桌面前用功的我。」、「這已經守店守到入定啦！」、「被抓到守衛不認真！」、「怎麼能睡那麼熟XD」。（編輯：李惠婷）
猫がバイク乗ってるwwwwて思ったらガチ寝してて起きないんだけどwwwww可愛すぎんwwwwww pic.twitter.com/Yi6Ce7dlFY— ゅ丶)っ∧° (@stefani4180) September 8, 2021