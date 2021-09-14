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萬分之一機率！4星彩開出「鐵支牌」　近14年僅有5次

▲4星彩昨（13）日開出罕見的「7777」鐵支牌，全台有244注中了正彩，每注可獲得12萬5千元獎金。（圖／擷取自台灣彩券官網）
▲4星彩昨（13）日開出罕見的「7777」鐵支牌，全台有244注中了正彩，每注可獲得12萬5千元獎金。（圖／擷取自台灣彩券官網）

記者顏真真/台北報導

2021-09-14 13:31:58｜2021-09-14 13:56:17

台灣彩券昨（13）日開出最新一期4星彩中獎號碼，竟出現「7777」鐵支牌，也是4星彩首度開出這組號碼，全台更有244注中了正彩，每注可抱走12萬5000元獎金。台灣彩券公司也透露，自2007年以來4星彩也僅開過5次4個相同號碼的「鐵支牌」，其中又以這期「7777」正彩中獎注數最多，但其實不論是4個同號、4連號或是不同組合號碼，每組號碼開出的機率都是萬分之一，也就是機率問題。

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4星彩是目前電腦彩券其中一種4位數字遊戲，從0000~9999中選出1組4位數，開獎時，開獎單位將從0000~9999中隨機開出1組4位數號碼，這1組號碼即為該期4星彩的中獎號碼，也稱為「獎號」，彩迷必須依照投注時選擇的玩法與選號進行對獎，而且依玩法可分為正彩及組彩，投注時需選擇玩法並進行選號，各種玩法的投注金額分別計算，每種玩法的獎金倍數將因其中獎機率的不同而異，但4個數字相同因沒有位置的問題，只能玩正彩。

值得注意的是，4星彩昨日開出首次的「7777」鐵支牌，而且竟有244人中獎，每注抱走12萬5千元，等於這期台彩送出3050萬元的獎金，但因銷售金額僅444萬7625元，等於是賠錢賣，所幸台灣彩券平時就會定期提撥「備償獎金」，作為支應彩券獎準備，因此這4星彩獎金差額2605萬2375元部分，台灣彩券就得從「備償獎金」拿出來付。

只是，大家也好奇「鐵支牌」這種號碼很少見，怎會還有這麼多人中獎？彩券行老闆施竣耀認為應該很多都是養牌的人，4星彩有固定彩迷在玩，而且很多人都會養牌，尤其像是4連號或是4個相同號碼的「鐵支牌」都很多人養，其中「鐵支牌」又以「7777」、「6666」及「8888」最多人投注。

雖然「鐵支牌」很少見，但台灣彩券公司表示，其實每一組號碼開出的機率都是萬分之一，完全是機率問題，而根據統計，從2007年有紀錄以來，4星彩只開過5次「鐵支牌」，包括「2222」、「3333」、「5555」、「9999」及昨日開出的「7777」。

4星彩開出「鐵支牌」，目前最早紀錄是在2007年10月5日中獎號碼為「5555」，當時正彩開出48注；接下來2010年10月27日開出「2222」，有68注中了正彩；再來是2014年4月11日開出「9999」，有115注中正彩。

到了2016年12月3日再開出「3333」，正彩中獎注數則有137注，之後就是昨日開出的「7777」，有244注中正彩，也是開出5次「鐵支牌」中獎注數最多的一次。

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