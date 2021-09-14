萬分之一機率！4星彩開出「鐵支牌」　近14年僅有5次

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值得注意的是，4星彩昨日開出首次的「7777」鐵支牌，而且竟有244人中獎，每注抱走12萬5千元，等於這期台彩送出3050萬元的獎金，但因銷售金額僅444萬7625元，等於是賠錢賣，所幸台灣彩券平時就會定期提撥「備償獎金」，作為支應彩券獎準備，因此這4星彩獎金差額2605萬2375元部分，台灣彩券就得從「備償獎金」拿出來付。
只是，大家也好奇「鐵支牌」這種號碼很少見，怎會還有這麼多人中獎？彩券行老闆施竣耀認為應該很多都是養牌的人，4星彩有固定彩迷在玩，而且很多人都會養牌，尤其像是4連號或是4個相同號碼的「鐵支牌」都很多人養，其中「鐵支牌」又以「7777」、「6666」及「8888」最多人投注。
雖然「鐵支牌」很少見，但台灣彩券公司表示，其實每一組號碼開出的機率都是萬分之一，完全是機率問題，而根據統計，從2007年有紀錄以來，4星彩只開過5次「鐵支牌」，包括「2222」、「3333」、「5555」、「9999」及昨日開出的「7777」。
4星彩開出「鐵支牌」，目前最早紀錄是在2007年10月5日中獎號碼為「5555」，當時正彩開出48注；接下來2010年10月27日開出「2222」，有68注中了正彩；再來是2014年4月11日開出「9999」，有115注中正彩。
到了2016年12月3日再開出「3333」，正彩中獎注數則有137注，之後就是昨日開出的「7777」，有244注中正彩，也是開出5次「鐵支牌」中獎注數最多的一次。