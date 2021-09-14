台中市家庭收支調查出爐　居住空間相對舒適

台中市109年家庭收支調查結果出爐，平均每人可支配所得36.2萬元，較108年增加2.68%。網際網路連線比率達94.40%。住宅自有率達87.57%，平均每戶住宅建坪50.95坪，高於台灣地區的44.92坪，顯示台中市居住空間相對舒適。主計處指出，此調查的目的，在蒐集台中市各類家庭收支情形，以估計市民所得、研究個人所得分配及消費支出型態，以作為改善人民生活，制定社會福利政策等重要依據。

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主計處表示，109年平均每戶所得收入為129萬元，較108年略減8,000元或0.68%；平均每戶可支配所得（即所得收入扣除非消費支出）為108.3萬元，與108年相近。若剔除戶量影響因素，則平均每人可支配所得為36.2萬元，較108年增加9,000元或2.68%。

另外，將家庭依可支配所得大小排列，並按戶數分成五等分，台中市109年最高20%家庭平均可支配所得209.4萬元，較108年減少1.2萬元或0.55%，而最低20%家庭40.3萬元，較108年增加3,000元或0.70%，所得差距倍數較108年縮小0.06倍，與台灣地區所得差距倍數6.13倍相較，低0.93倍。

主計處指出，台中市109年家庭主要設備如彩色電視機、冷暖氣機、洗衣機、熱水器及行動電話的普及率均達9成以上，已接近全面普及；由於網路資料流通率高及智慧型手機的盛行，利用家庭設備（電腦或其他設備）使用網際網路連線比率已達94.40%，較108年成長2.03個百分點，顯示數位化時代來臨，家庭資訊設備已相當普及。

主計處說明，台中市109年擁有自有住宅（含不住在一起的配偶、父母或子女所擁有）家庭占全體家庭比例為87.57%；平均每戶住宅建坪（含樓梯間、走廊、陽台等）50.95坪，雖較108年的減少0.82坪或1.59%，仍高於台灣地區的44.92坪達6.03坪，顯示台中市居住空間相對舒適。

主計處指出，家庭收支調查是以居住於台中市具有中華民國國籍的個人，及其所組成共同經濟生活的家庭為對象，以台中市去(109)年年中戶籍登記戶數99萬3,132戶為抽樣副母體，採用「分層二段隨機抽樣法」，抽取樣本2,000戶，進行實地訪查。