颶風尼可拉斯攜豪雨登陸　德州嚴防淹水暴潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，氣象官員說，尼可拉斯的最大持續風速為每小時120公里，預料休士頓地區降雨量將近460毫米。
颶風中心表示，尼可拉斯正為德州中部與北部海岸一些地區帶來「豪雨、強風與暴潮」。
颶風中心最新公告示警：「危及生命的暴洪衝擊是有可能發生的，特別是在高度都市化的大都會地區。」
德州和路易斯安那州西部部分地區預估總降雨量在152至305毫米間，個別最大降雨量達457毫米。颶風中心說：「降雨恐造成嚴重暴洪與都會區淹水。」
國家颶風中心還對墨西哥灣沿岸大部分地區發布暴潮警告，意味著「存在威脅生命的洪水氾濫危險，漲起的水從海岸流向內陸」。
颶風中心說，「這是性命攸關的情況」，並警告相關地區民眾「採取一切必要行動，保護生命和財產不受漲水和其他潛在危險情況的威脅」。
休士頓市長特納（Sylvester Turner）表示，全市處於高度戒備狀態。休士頓部分地區在2017年被哈維（Harvey）颶風嚴重摧毀。
當局已設置路障、啟動急難管理辦公室，並通知居民採取額外的安全預防措施。
特納在推特上寫道：「我呼籲每個人在太陽下山後不要上路，今晚到明天都避免開車，因為我們預料會發生豪雨。」
休士頓地區機場許多航班被迫取消，繁忙港口的船舶航道也已關閉。
颶風所及地區的學校自昨天下午關閉，今天也持續停課。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100914