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蘋果發表會凌晨1時登場　iPhone 13各款售價預測看這

▲蘋果（Apple）預計將於台灣時間15日凌晨1時，發布秋季新品發表會。（圖／翻攝自Apple官網）
▲蘋果（Apple）預計將於台灣時間15日凌晨1時，發布秋季新品發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

記者賴志昶/綜合報導

2021-09-14 15:18:00

蘋果（Apple）預計將於美西時間14日10時（台灣時間15日1時），舉行秋季發表會。外界預測，本次發表會將有iPhone新機登場，可能為iPhone 13或iPhone 12s系列；此外，Apple Watch sereis 7等新款產品，也預計將在此場發表會上公布，同時新版iOS 15、watchOS 7可能也將首次對外公開。

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由於疫情的緣故，蘋果本次發表會仍會以線上直播形式進行。此次發表會上最受矚目新品當屬於新款iPhone，外界預測可能將推出iPhone 13系列或是iPhone 12S系列。

根據大陸微信公眾號《ZOL中關村在線》先前爆料，iPhone 13系列仍沿用4款機身，分別為Mini、iPhone 13、Pro以及Pro Max，螢幕大小則與iPhone 12系列差異不大，分別為5.4、6.1以及6.7英吋。

▲生日收到iPhone超嗨！學生妹開包裝看傻。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲iPhone 12系列於去年10月份在台發售，至今已滿近1年時間。（示意圖／記者葉政勳攝）
值得注意的是，根據陸網預測，本次新款iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max，將首次取消256G的機型，不過也首次新增1TB機型。換句話說，若是用戶要選購Pro或Pro Max，最基本只能選擇128G，接下來就要直上512G甚或是1TB的機型。

至於各界最關注的售價，據陸網批露，最便宜的iPhone 13 Mini 64G售價為5499元人民幣，折合新台幣約2.36萬元；最貴則為iPhone 13 Pro Max 1TB，定價為14099人民幣，約新台幣6.06萬元。

另外，各界預測，本次發布會上也將推出Apple Watch series 7。新款Apple Watch 預計將有更高階的處理器，且可能繼去年新增血氧濃度偵測功能外，或將加入偵測血糖濃度，而在外觀上將採更平滑的邊緣設計；螢幕尺寸則略有更動，但整體差異不大；錶帶部份則可能沿用以往規格，且能與過去配件相容。

各界預測，今年秋季發表會上，也將發布新款AirPods 3，至於新款iPad與新款MacBook系列機種，依照過去蘋果慣例，可能將會在之後的發表會上再另外公布，以免過度一次曝光太多新品。

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