中國版雷曼時刻？恆大財務危機　恐引爆開發商破產潮

中國大型地產商恆大集團因債務危機成為外界關注焦點，恆大集團近日更表示，由於對公司的持續負面新聞報導，嚴重影響潛在購屋者信心，預計9月的銷售額將持續大幅下降。不過《路透社》引述分析師說法指出，恆大集團正在快速拋售資產，以避免高達1.97兆人民幣債務違約，恐加劇其他民營開發商的融資壓力。





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對於恆大集團的銀行貸款利息和財富管理產品支付能力的擔憂，導致過去一週期債券和股票出現恐慌性拋售。恆大的離岸債券已經慘跌至低於面值的不到四分知一左又，其在岸債券的交易已經暫停，股價暴跌加劇，使其今年市值縮水了四分之三以上。





一名不願具名的固定所得資產經理人表示，要讓房地產公司如此迅速地去槓桿，就等同於要一個900磅的人受到100磅以下，不是肥胖殺了他，而是在急劇減少這麼多體重的過程。





恆大擁有大約200億美元未償付離岸債券，是全球最大的新興市場美元債券發行人之一，恆大的困境已使中國高收益企業債發行人指數（MERACYC）推至16個月以來的低點。





標普全球評級表示，債券市場的波動將使部分開發商加大努力，已取得再融資。該機構補充，其評級的開發商必須在未來12個月內償還價值4800億人民幣的境內以及境外到期債券。





因為憂心民營開發商廣州富力地產以及鑫苑置業將難以償還債務，這兩家企業本月遭到降級，其高收益債券飆漲已經飆升至30%以上，顯示出他們越來越難在市場取得資金。





香港麥格理證券中國經濟部門主管胡俊偉（Larry Hu）表示，「中國房地產部門正面臨壓力，一些開發商面臨破產風險，債券市場正反映了這個現實，未來幾個月，我們將會看到更多開發商破產。」法國外貿銀行經濟學家報告指出，對於高收益與私人債務而言，恆大對其他開發商的影響將會更加明顯。」



