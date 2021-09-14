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誠品生活攜手台南知名燒肉 6,000坪南台灣最大店2024開幕

▲誠品生活與碳佐麻里將攜手打造全新獨棟大店。（左起）台南市經發局局長陳凱凌、碳佐麻里董事長邱彥騰、台南市長黃偉哲、誠品生活董事長吳旻潔、誠品總經理李介修（圖／記者林怡孜攝，2021,09,14）
▲誠品生活與碳佐麻里將攜手打造全新獨棟大店。（左起）台南市經發局局長陳凱凌、碳佐麻里董事長邱彥騰、台南市長黃偉哲、誠品生活董事長吳旻潔、誠品總經理李介修（圖／記者林怡孜攝，2021,09,14）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-14 16:26:09

誠品生活與台南在地燒肉名店碳佐麻里看好台南「商八」地段的觀光休閒發展前景，將於2024年打造規模達6,000坪的全新獨棟大店，這是誠品歷年來在南台灣的最大店點，屆時也是台南建城400週年。

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台南市長黃偉哲今日出席記者會表示，很開心今天見證了誠品生活跟碳佐麻里能夠強強聯手，將台南的精神生活跟美食文化做最好的結合。台南不僅在美食、文化、宗教以及精神生活上成績亮眼，且台南市生活機能不斷提昇，具備交通機能、腹地廣大、優質之人才等優勢，所以在迎接台南建城400年之際，誠品生活再度回到台南加碼投資，繁榮地方經濟與創造就業機會，這一次的投資案未來涉及相關南市府權管業務，包含都審、交評、建使照等，市府將主動提供相關之協助，以期加速開發期程，及早落實投資並帶動城市經濟繁榮，打造南區新生活圈。


誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友先生的故鄉，這次展店對誠品團隊別具意義。在迎接台南建城400年之際，很開心能有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿生活感的大店，希望未來能成為大台南市民朋友生活中不可或缺、可共創美好生活餘裕的空間。待疫情平息、邊境解封，相信也能成為城市及品牌創造文化觀光收益。

▲誠品生活台南大店，預計融合閱讀、藝文、創意設計、親子、餐飲、休閒等豐富內容，2024年開幕（圖／誠品生活提供）
▲誠品生活台南大店，預計融合閱讀、藝文、創意設計、親子、餐飲、休閒等豐富內容，2024年開幕（圖／誠品生活提供）

碳佐麻里董事長邱彥騰表示，碳佐麻里安平港園區除了匯集碳佐麻里眾多自有餐飲品牌，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗，除了滿足本市民眾生活與休閒需求，更可吸引鄰近縣市民眾前來消費、促進經濟活動，相信未來將成為台南商業發展的新亮點之一。


南區鹽埕段「商八」土地，基地面積2.3公頃，採設定地上權方式於109年3月由碳佐麻里有限公司並分二期投資開發，第一期多品牌複合餐飲設施在南市府都審、建照…等橫向協助下，已於今年2月動工，預計明(111)年中營運，為迎接未來生活休閒趨勢，第二期規模達6,000坪的全新獨棟大店將於台南建城400週年開幕。未來將提供250個以上之就業機會，園區將融合閱讀、藝文、創意設計、親子、餐飲、休閒等豐富內容，也規劃大型展演空間作為南台灣藝文發聲舞台，屆時將是誠品生活在大台北以外的最大店。


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