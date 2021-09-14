中秋節烤肉涉及南北移動　陳其邁再次提醒大家這樣做

中秋連假將至，高雄市長陳其邁今(14)日在市政會議暨防疫會議後表示，中秋節烤肉涉及南北移動，他再次提醒市民朋友與同住家人烤肉習俗不能免，若有從台北或新北市返家的人，務必戴口罩，因為口罩拿下就會有風險，盡量能減少共餐的狀況。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-14 17:59:31
陳其邁指出，今天新增的2例本土個案都跟幼兒園的Delta病毒有關，感染源怎麼來還有待釐清，Delta是強勢病毒株傳染力強、傳染力高，高雄市近日對社區超過1萬人次監測，未發現有病毒的陽性反應，所以社區相對安全，但台灣目前在北部、新北仍有零星感染源，若能落實疫調、匡列，不要漏掉可能感染的個案，應可降低社區群聚感染的風險。
陳其邁也認為，中秋節涉及南北移動，高雄疫情相對穩定、安全，但他還是要提醒大家一個原則，口罩拿下來就是有風險，戴口罩可以大幅降低感染風險，大家一直問烤肉怎麼辦？希望同住家人烤肉時可以在自己家內烤肉，因為這還是台灣人習俗，但是南北移動部分，請大家注意，不管是在家裡、移動時或戶外空間，請務必戴上口罩，盡量減少共餐狀況。
另外，對於第8期疫苗接種，陳其邁指出，高雄市已發放長輩的第2劑AZ疫苗接種通知單，陳其邁呼籲，未收到通知單民眾可詢問區里幹事，若遺失黃卡可至衛生所申請補發，65歲以上獨居、行動不便者可向區公所申請熱血計程車，高雄市自9月15日～26日的接種站，共有醫療接種站301站次、社區接種站100站次。
陳其邁也強調，為方便市民朋友打疫苗，高雄流行音樂中心、巨蛋體育館、大東文化藝術中心、高雄國際會議中心、河堤國小活動中心、鳳山行政中心等大型接種站停車場，持接種黃卡可免費停車2小時。
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