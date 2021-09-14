3萬人從莆田出省　福建疫情外溢恐擴及全中國

中國再次爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，中國國家衛健委14日通報，13日新增59例本土案例，其中作為這次疫情源頭的福建省莆田市佔了24例。截至13日福建省本土感染人數已至少98人，疫情並由莆田擴散至廈門，國家衛健委表示，從8月26日到9月10日，從莆田出省的人數初步計算在3萬左右，疫情傳播鏈恐再延長，當局也已經發函，要全中國各地立刻展開調查工作。





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綜合中媒報導，這一波從莆田引發的疫情，已經基本判定是感染Delta變種病毒所導致，相較於先前疫情，這次有「發現晚、低齡患者多」等特點。





經專家初步研判，疫情源頭疑似為一名小學生的父親，他從新加坡入境後38天才確診，而疫情最先是在莆田市仙游縣楓亭鎮發現，但當時疫情疑似已經隱匿傳播了10天。





仙游縣縣長吳海端表示，這一波重點關注三個傳播鏈條，第一個是從新加坡返回莆田的林姓家庭，第二個是他太太所在的工廠（協勝鞋廠），第三個則是小孩所在的學校（鋪頭小學）。





在報告疫情之後，中國國家衛健委就派出工作組前往福建，工作組表示，從8月26日到9月10日，從莆田出省的人數初步計算在3萬左右。專家判斷，目前疫情形勢嚴峻復雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢的風險。





國家衛健委工作組表示，疫情發生後已經在第一時間向各個省份發出協查韓，要求中國各地立即展開排查工作。更呼籲近期來自莆田市仙遊縣的人員應主動報備，服從轄區的疫情防控措施安排。



