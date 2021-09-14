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學生接種疫苗後不適　教育部：應避免單獨在家

▲學生接種疫苗後不適　教育部：應避免單獨在家。（圖／資料畫面）
▲學生接種疫苗後不適　教育部：應避免單獨在家。（圖／資料畫面）

中央社

2021-09-14 21:59:10

（中央社記者陳至中台北14日電）教育部今天表示，已多次提醒地方政府，學生接種COVID-19疫苗後如果身體不適要請「疫苗假」，應避免單獨在家，班級導師須確認家中是否有人陪伴及照顧。

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新北市長侯友宜日前宣布，國高中生打完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，採全校線上授課2天。但台北市政府有不同作法，認為學生接種後不適，可申請3天疫苗假，不須停實體課程，引起各界議論。

教育部今天以文字回應中央社記者，強調已透過群組多次提醒各縣市教育局處，學生在校接種疫苗當天及之後數日內，學校教師及醫護人員應觀察學生身體狀況，讓學生在校休息，如有身體不適，則聯絡家長或協助送醫。

教育部強調，學生無論是在校還是自行到醫療院所接種，之後有不良反應，都可向學校申請「疫苗假」。教育部也提醒，當學生提出請疫苗假時，班級導師務必確認家中是否有人陪伴及照顧，避免學生單獨在家發生不適時無人協助。

教育部也解釋，疫苗假以3天為原則（含接種當日），必要時可以延長，期間不列入出缺席紀錄，申請程序如同病假流程。

新北市教育局長張明文今天晚間接受中央社電訪表示，打完疫苗後全校線上授課2天的作法，是經過和基層教育人員、衛生專家廣泛討論，校長們認為COVID-19疫苗接種後不良反應比例不低，若3、4成學生都要請「疫苗假」在家，教師仍要上實體課程，恐怕很難兩邊顧及。

張明文表示，12歲以上學生單獨在家，在法令上沒有問題；如果學生身體不舒服，無論是要個別請「疫苗假」還是新北市的作法全班線上授課，都須請親人陪同照顧，「兩者的邏輯是一樣的。」

張明文強調，已要求線上學習的2天，教師須逐節關心學生的身體狀況，並和家長保持聯繫。這樣的作法是慎重的，且學生不必到校，可以較晚起床，獲得較好的休息。

張明文表示，新北市會依據中央指引，做好相關配套措施和因應準備，打疫苗前充分衛教宣導，請學生多喝水、多休息、避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長反應。線上教學時教師應確實掌握學生狀況，若有緊急狀況立即通報處理，兼顧學生健康與學習。（編輯：陳政偉）1100914

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