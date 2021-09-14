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王樂妍《美麗人生》飾演龍劭華女兒　曝他拍戲溫暖面

▲王樂妍（左）演龍劭華（右）女兒，曝他拍戲私下溫暖面。（圖／超級紅娛樂提供）
▲王樂妍（左）演龍劭華（右）女兒，曝他拍戲私下溫暖面。（圖／超級紅娛樂提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-09-14 22:03:16｜2021-09-14 22:59:56

藝人龍劭華今（14）日大約晚間7點，原本前往高雄拍戲的他，突然在八五大樓昏倒，救護人員搶救不治，享壽68歲。消息曝光後震驚演藝圈，而龍劭華目前在拍攝台視新戲《美麗人生》，在劇中飾演她女兒的藝人王樂妍，也透過經紀人向《NOWnews今日新聞》回應了。

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▲龍劭華不幸驟逝，享壽68歲。（圖／NOWnews影像中心）
▲龍劭華不幸驟逝，享壽68歲。（圖／NOWnews影像中心）
經紀人表示王樂妍聞噩耗後，到現在還在哭，仍沒辦法接受這個事實：「這是樂妍入行這麼多年來，她一直希望可以有機會跟龍哥合作，她沒辦法想像第一次合作，就成為了最後一次，而且是沒有結局的合作。龍哥非常照顧樂妍，因為他們在這部戲飾演父女，然後在開拍之前，龍哥還特別花了大概2天的時間，跟樂妍見面，不管吃飯或者是相處，龍哥就想說在開拍之前，可以讓彼此的默契更好，然後也聊到很多自己家裡的事情，或是私底下的事情。」

王樂妍認為龍劭華就像自己的爸爸，最難過的原因就是前幾年才送走親爸爸，去年送走了小鬼，今年好不容易又遇到了非常像自己爸爸的龍劭華，卻也離開人間。王樂妍經紀人透露《美麗人生》拍攝遇到重重難關：「本來是5月1號開拍，然後不到5月底，遇到疫情就停拍，直到9月1號才重新復拍，沒多久又發生這件事情。」表示目前該劇未來走向還在討論當中。

▲王樂妍難過到說不出話。（圖／王樂妍臉書）
▲王樂妍難過到說不出話。（圖／王樂妍臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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