王樂妍《美麗人生》飾演龍劭華女兒　曝他拍戲溫暖面

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經紀人表示王樂妍聞噩耗後，到現在還在哭，仍沒辦法接受這個事實：「這是樂妍入行這麼多年來，她一直希望可以有機會跟龍哥合作，她沒辦法想像第一次合作，就成為了最後一次，而且是沒有結局的合作。龍哥非常照顧樂妍，因為他們在這部戲飾演父女，然後在開拍之前，龍哥還特別花了大概2天的時間，跟樂妍見面，不管吃飯或者是相處，龍哥就想說在開拍之前，可以讓彼此的默契更好，然後也聊到很多自己家裡的事情，或是私底下的事情。」
王樂妍認為龍劭華就像自己的爸爸，最難過的原因就是前幾年才送走親爸爸，去年送走了小鬼，今年好不容易又遇到了非常像自己爸爸的龍劭華，卻也離開人間。王樂妍經紀人透露《美麗人生》拍攝遇到重重難關：「本來是5月1號開拍，然後不到5月底，遇到疫情就停拍，直到9月1號才重新復拍，沒多久又發生這件事情。」表示目前該劇未來走向還在討論當中。
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