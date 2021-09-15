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王金洲醫師說明，肺癌會因期別越晚而提高復發風險，若腫瘤比較靠近縱膈腔，復發機率也會比較高，尤其許多患者復發位置不一定在肺部，可能轉移至腦部、肝臟、骨頭等部位，其中肺癌轉移到腦部的比例約為10至30%，因此患者術後每三到六個月就得接受肺部斷層檢查，且會根據病患期別，再考量是否追蹤腦部、骨頭等其他部位，以降低復發風險。
治療肺癌新選擇 標靶治療展延存活期
「像標靶藥物用於術後的輔助治療，目前也已經有許多臨床證實有效。」王金洲醫師提及，除了考量年紀大或肺功能差的肺癌患者，可採局部放射治療或質子治療取代開刀手術，通常第一期至第三期肺癌患者則可藉由開刀治療。但因期別越晚，復發比例也越高，這時就得做術後輔助治療以降低復發風險，尤其過去多以化療、放射治療等輔助治療為主，現在針對有基因突變腫瘤的病患，則可藉由標靶治療延展無疾病存活期。
標靶治療做輔助治療 有助降早期癌患復發率
王金洲醫師解釋，標靶藥物出現後，起初多用於基因突變腫瘤的晚期病患，但目前有相關研究已證實，若能將標靶治療移到術後就開始做為輔助治療，即使用於早期病患，也能有效降低復發率，過去以化療作為輔助治療的病患平均18至19個月就可能復發，而有基因突變的肺癌患者接受標靶治療，則能再降低復發率。
定期接受肺癌篩檢 早期發現早期治療
目前標靶治療的觀念已非常成熟，但因健保尚未給付，病患還是得自費接受治療，因此醫師也會評估每個病患不同的情況，再建議是否得接受標靶治療；王金洲醫師強調，預防勝於治療，除了遠離誘發肺癌的危險因子，若有吸菸史、肺癌血親家族史等民眾，建議50歲開始應定期接受肺癌篩檢，也就是低劑量電腦斷層檢查，及早發現就能及早接受治療，透過手術完全摘除腫瘤，並搭配術後輔助化療或標靶治療，以降低復發風險。
資料來源：健康醫療網 早期肺癌輔助療法 基因突變患者新治療
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