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隨餐吃還是空腹吃？藥物吸收不受食物影響，用藥更方便
「若是年長者，年紀越大，共病越多…」許偉帆醫師指出，年長者除了可能有高血壓、高血脂、高血糖等問題，也常有心血管疾病、腎臟病等慢性病，如果又有B型肝炎，用藥種類就會很多，加上不少年長者的家庭是60、70歲長輩照顧90多歲高齡長輩，吃藥更容易遺漏。
許偉帆醫師解釋，雖然在大部分的情況下，B肝抗病毒藥物的服用頻率為一天一次，但有的藥需要在飯前兩小時或飯後兩小時服用(避免食物影響藥物吸收)以至於該藥無法隨餐服用、或隨時空腹服用，這種藥物就容易導致年長者遺漏、影響服藥順從性。此時，醫師若選擇一天吃一次的B肝抗病毒藥物(不需要隨腎功能調整劑量)，且該藥物的吸收不受食物影響、也不受其他藥物的干擾，對病患而言可以隨餐、或空腹吃藥皆可，患者服用此類藥物就會方便許多，用藥順從性也可以大幅提升。
口服抗病毒藥物限制少，年長病患治療更簡單
在治療B型肝炎的過程中，B肝病友的肝、腎功能需要長期追蹤，除了讓醫師了解病程變化，藥物的影響也是重要考量。舉例來說，部分B肝口服抗病毒藥物會影響腎臟功能；此外，病患隨著年紀增長腎臟功能也會持續下降，因此醫師就需要根據病患的腎功能變化去調整用藥劑量。
許偉帆醫師觀察到，需要依照腎功能調整劑量的藥物，有些年長者會因為藥物劑量的變動而不易記得正確的用藥劑量；相較之下，新型B肝口服抗病毒藥物就不須依照腎功能調整劑量，年長者的用藥習慣就不用改變，心裡也更踏實。
許偉帆醫師補充，藥物錠劑過大，也可能造成吞嚥困難，進而影響病患用藥意願，當年長者服用較小的B肝抗病毒錠劑，吞嚥容易，用藥自然更規律。
提醒B肝病患規律服藥治療，遠離肝癌威脅
「沒照時間吃藥，肝臟就會反覆發炎，長時間持續發炎，就會出現肝硬化、肝癌」許偉帆醫師提醒，B肝病患沒有規律用藥可能導致猛暴性肝炎，也提高肝癌發生的機率。肝癌已蟬聯癌症死亡率第二名多年，但也是少數可以預防的癌症，因此呼籲B肝病友規律用藥治療，如果有用藥的問題應該與您的醫師討論選擇合適藥物，別讓自己處在肝癌的威脅中。
資料來源：健康醫療網 別再誤會長輩故意不吃藥 長輩B肝病友無奈這樣說！
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