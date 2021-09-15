COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／美媒爆僅有雷霆能接Wall的合約　但火箭不願出首輪

▲John Wall目前為火箭效力。（圖／美聯社）
▲John Wall目前為火箭效力。（圖／美聯社）

記者黃建霖/綜合報導

2021-09-15 10:42:57｜2021-09-15 11:13:01

根據美國體育媒體《The Athletic》報導，休士頓火箭已經和陣中主控John Wall達成協議，雙方將分道揚鑣。不過在不願意買斷的情況下，目前似乎僅有奧克拉荷馬雷霆這個交易對象，然而火箭現階段並不打算付出選秀權。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Wall這幾年因為傷病困擾，以及聯盟球風的改變，已經不是當年的明星控衛了，他雖然仍有能力打到先發，但不穩定的投籃卻很難幫助所屬球隊更上一層樓。

再加上Wall的合約相當大，未來兩年薪資總額高達9170萬美元，以他目前在場上的貢獻度來看，應該不值這個價。現階段重建球隊不會將他視為核心，季後賽球隊也不需要他來佔空間，處境十分尷尬。

《talkhooper》NBA記者Zach Harper透漏，目前唯一有薪資空間可以吃下Wall的薪資、同時沒有戰績壓力的球隊，應該只有雷霆。可是全聯盟都明白這支球隊現在只想要選秀權。

Harper表示火箭目前並沒有打算為了送走Wall，而因此付出首輪選秀權當籌碼。而如果雙方最終真的完成交易，他應該也不會留在雷霆，而是和球隊商量買斷事宜。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀