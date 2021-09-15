NBA／美媒爆僅有雷霆能接Wall的合約　但火箭不願出首輪

根據美國體育媒體《The Athletic》報導，休士頓火箭已經和陣中主控John Wall達成協議，雙方將分道揚鑣。不過在不願意買斷的情況下，目前似乎僅有奧克拉荷馬雷霆這個交易對象，然而火箭現階段並不打算付出選秀權。

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Wall這幾年因為傷病困擾，以及聯盟球風的改變，已經不是當年的明星控衛了，他雖然仍有能力打到先發，但不穩定的投籃卻很難幫助所屬球隊更上一層樓。

再加上Wall的合約相當大，未來兩年

《talkhooper》NBA記者Zach Harper透漏，目前唯一有薪資空間可以吃下Wall的薪資、同時沒有戰績壓力的球隊，應該只有雷霆。可是全聯盟都明白這支球隊現在只想要選秀權。

Harper表示火箭目前並沒有打算為了送走Wall，而因此付出首輪選秀權當籌碼。而如果雙方最終真的完成交易，他應該也不會留在雷霆，而是和球隊商量買斷事宜。