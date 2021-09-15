MLB／釀酒人全壘打王退役　Braun結束傳奇又爭議的生涯

「我已經決定從現役球員身分退役。」密爾瓦基釀酒人重砲Ryan Braun在這一天宣布高掛球棒，他的生涯充滿故事性，既是隊史紀錄保持人，但也是罪證確鑿的禁藥使用者，這樣的爭議性也將隨著他的退役而畫上休止符。

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隊史全壘打王、6次入選全明星賽、5次銀棒獎、2007年國聯盟年度最佳新秀、2011年國聯MVP，Braun的生涯是輝煌的；總計14年累計打擊三圍.296/.358/.532、1963安打、352發全壘打、1154分打點，這樣的數據，絕對堪稱豪華。

本來Braun在此刻應該是受人景仰，榮耀的走下球場，等待進入古柏鎮。然而由於禁藥風波，讓他生涯出現了污點，不過現在這一切的爭議暫時被擱置在一旁。釀酒人的管理人員、球員和球迷仍然對他道出了祝福和感謝。

釀酒人總教練康塞爾（Craig Counsell）玩味的說：「很長一段時間Braun都是我的同事，總是和他開玩笑說，『也許除了你媽和你爸，我可能是看你比賽場次最多的人。』在他職業生涯的每一場比賽中，我都在場．．．．能和他一起打球絕對是一種榮譽。」

Counsell見證了Braun的生涯低谷——2013年因為承認使用禁藥而被禁賽65場——並且看著他重新回歸球場振作，如今故事結束，這位名帥鼓勵他「我認為他有一個偉大的生涯，他應該為此感到自豪。」

他的好友Christian Yelich也同意Counsell的說法，他認為Braun擁有一個難以置信的生涯，「他似乎總是享受並承擔比賽的重要時刻，然後為球隊挺身而出。我認為他在很多時候，都能打出關鍵一擊。」

而Braun則透過影片感性的向球迷致謝，「感謝你們向我和我的家人展示了無條件的愛，讓我們覺得我們真正屬於這個社區。感謝你們14年來到球場看球，讓每天來到球場成為一種樂趣，我無法想像有比成為終身釀酒人更棒的體驗。謝謝大家的支持和鼓勵。感謝你們帶給我的回憶，還有那些季後賽的進程，我永遠不會忘記的那些時刻。」

Braun承諾退役之後仍會回饋密爾沃基社區，並繼續和當地的慈善事業業夥伴合作，「我很高興在新的道路上繼續我的人生旅程。」