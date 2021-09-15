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影／佳冬戰備道首起降戰機　飛官：考驗應處能力

▲漢光37號演習，IDF經國號戰機降落佳冬戰備跑道。（圖／軍聞社）
▲漢光37號演習，IDF經國號戰機降落佳冬戰備跑道。（圖／軍聞社）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-15 15:23:53｜2021-09-15 15:25:29

漢光37號演習今（15）日演練各型主力戰機成功在佳冬戰備跑道起降，參與起降任務的飛官表示，佳冬戰備道的長度實際可以使用的大概6900呎左右，比一般戰轟機使用的跑道會比這個短，周邊也有路障，考驗飛行員的應變能力。

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參與此次起降任務的IDF經國號戰機飛行員李大懿上校表示，包含移地及模擬機訓練，他們都會運用助導航設施及參考的地標做輔助參考，針對天氣狀況來進行模擬訓練，以因應飛行時可能遭遇的各種天候狀況。

李大懿表示，「佳冬戰備道的長度，實際可以使用的大概6900呎左右，我們一般戰轟機在使用的跑道會比這個長，在落地的方式都會採短場落地，所以在飛行員的操作方面一定要比平常更精準的掌握觸地的位置、距離。」在執行佳冬戰備道降落任務時，戰機在做所謂的氣動力減速到整個煞車，要比平常更精準的去掌握，才能在有限的距離內安全的把飛機停下來。

針對此次戰備道起降困難處，F-16V飛行員孫明騰上校表示，戰備道因為要結合作戰的概念，必須融入民間一般的場域包含高速公路及省道，周邊會有民房、山區及路燈等地障，都會影響到戰機操作，跑道寬度也會受限，因此在複雜的環境下進行戰機落地，必須更謹慎小心。

孫明騰指出，「前置訓練包含周遭地障的研究、短跑道落地的操作要領，還有包含天氣，在天氣不符合飛行的狀況下，怎麼樣進行儀器進場或濕滑跑道落地，來加強複習。」佳冬戰備道屬於多地障帶的一個複雜環境，戰機進場落地會有一定的空速，在短跑道的情況下如何讓飛機順利地減速下來，考驗飛行員的應處能力。

E-2K預警機是本次起降參演中唯一的慢速機，飛行員李庭伍中校指出， 「在山區周邊都有許多側風，會影響進場的操作，包含落地，因為是非標準型的機場，在五邊進場落地減速的階段，都要特別注意周邊的風向風速，還有場面的情況。」佳冬戰備道是一個非標準型的落地區域，所以在訓練時會將佳冬所有的場域，以1：1的方式全程模擬在屏北機場的北滑道，以利空勤及地勤人員可以做實際的練習，對地形地貌的掌握能更精準。

▲漢光37號演習，佳冬戰備道起降，E-2T預警機收摺機翼。（圖／軍聞社提供）
▲漢光37號演習，佳冬戰備道起降，E-2T預警機收摺機翼。（圖／軍聞社提供）

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