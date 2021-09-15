炒空心菜梗太硬很難吃？內行「1招」丟下鍋：飯店超愛賣
炒青菜是我們常常吃到的一道家常菜，日常常見的包括地瓜葉、空心菜、高麗菜等等，其中空心菜因為菜梗部分偏硬，導致不少婆媽炒空心菜時，會將相對較多的菜梗去除。對此，就有網友分享自己菜梗的獨門作法，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 16:06:19
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「這道菜名叫做冰種翡翠鑲瑪瑙，將溫泉空心菜梗切斷之後，在菜梗中間鑲入牛肉絲，爆炒調味就能上桌，簡單但卻是不隨便的一道菜」只見貼出的照片，空心菜梗之間若隱若現有牛肉絲，讓人看了忍不住食指大動，一撇空心菜梗又硬且口感差的印象。
貼文一出，網友紛紛回應「空心菜能做成這樣...也太神」、「好費工的感覺」、「直接空心菜炒牛肉不好嗎？」、「天啊好想吃吃看，但感覺我鑲牛肉絲會鑲到翻臉」、「第一次看到，那就要買粗管的空心菜就是了」、「這要用溫泉空心菜才行，不然一般空心菜太細」、「太厲害了，這種細活，我肯定不行」。
另外，也有不少網友表示「這種菜鑲肉，餐廳跟飯店都超愛賣，之前吃過豆芽菜鑲肉絲，一盤五百」、「以前某知名飯店有一大廚，搞了一盤豆芽菜鑲肉，而且還限量」、「我小時後真的吃過這類功夫菜，是舅婆做的四神湯，蓮子一顆一顆塞入豬腸內，燉到軟爛真的很好吃」、「鑲嵌料理真的很好吃...豆芽菜鑲雞肉泥也很推，在餐廳吃過一次」。（編輯：張嘉哲）