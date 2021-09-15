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2021健康城市大調查　高雄人均公園綠地面積六都第一

▲高市府以「每萬人公園、綠地、兒童遊戲場、體育場所及廣場面積數」統計指標，自縣市合併以來年年為六都第一。（圖／高市府工務局提供）
▲高市府以「每萬人公園、綠地、兒童遊戲場、體育場所及廣場面積數」統計指標，自縣市合併以來年年為六都第一。（圖／高市府工務局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-15 17:58:18

《康健雜誌》日前公布的2021健康城市大調查，以｢社會經濟｣、｢醫療服務｣、｢健康環境｣、｢整體成果｣4大構面、19項指標，全面檢視各縣市的健康生活環境，其中環境構面，高雄市以「每萬人公園、綠地、兒童遊戲場、體育場所及廣場面積數」統計指標，自縣市合併以來年年為六都第一。

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▲高雄市自鐵路地下化後，大面積綠地搭配自行車道全線約15公里，為高雄帶來全新地景及休憩活動空間。（圖／高市府工務局提供）
▲高雄市自鐵路地下化後，大面積綠地搭配自行車道全線約15公里，為高雄帶來全新地景及休憩活動空間。（圖／高市府工務局提供）
工務局表示，為翻轉重工業城市所帶來的環境影響，高市府近年來皆以「水」與「綠」思維建構城市空間，提升市容景觀與城市綠覆率，持續推動綠化相關建設，以公園、綠地空間串聯濕地、園道、生態保護復育區形成水與綠系統，營造更多讓生活環境更加舒適的綠覆空間、宜居的健康環境。

至於，在公園綠地的設計規劃，皆以當地的自然生態、景觀環境、在地文化、城市防災、智慧創意與使用需求等多面向，打造出種種各具特色的綠色空間，成為居民最好的休閒遊憩場所。

工務局長蘇志勳也表示，近年來市府持續致力於公園綠地的開闢與整建，包含都會區鐵路地下化後，將騰空的廊帶規劃為綠園道景觀，大面積綠地搭配自行車道全線約15公里，為高雄帶來全新地景及休憩活動空間，創造交通便利與自然生態環境等諸多效益，改變城市的特質及串起居民的生活脈動。

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