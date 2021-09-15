T1／接任新北特攻主帥 李逸驊像「天橋下的說書人」
T1 League新北中信特攻今(15)日首度舉辦球員見面會，總教練李逸驊(原名李雲光)因昨日施打新冠肺炎疫苗告假，球隊總經理張樹人形容這位前中華隊教頭，如「天橋下的說書人」帶過大學隊後變得非常親切。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-15 16:47:07
李逸驊出身SBL老牌勁旅裕隆，球員時期是中華隊不動主控，退役後轉任教練，曾率裕隆拿下SBL3連霸，更擔任中華隊總教練長達7年時間，離開裕隆之後回到母校北市大執教。
張樹人說，「其實我們以前都知道光哥比較兇，但在北市大磨練跟很多大學生溝通，意外讓我們這一批較年輕的球員跟光哥的相處非常融洽。」
「很多教學上，光哥會親自下場示範，練球他也很常會下去打5對5，光哥也很愛打，他邊打球就很像天橋下的說書人一樣，邊告訴大家怎麼處理球，所以我覺得光哥跟球員相處上是非常好的。」張樹人透露。
「在光哥的標準上，我們球員的基本動作、戰術等都還不及格，所以光哥就從頭一個一個教，所以來看我們球隊練球蠻有趣的，光哥把大家當小朋友一樣，一個一個教，從抄球到走位等，很仔細的教。」張樹人也表示助教團預計接下來的1、2個禮拜陸續公布。