手搖飲真的好賺？過來人曝「月淨利數字」：賣一杯賺一杯
台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。就有位網友觀察自家附近的連鎖手搖飲料店後，好奇詢問大家「賣飲料的成本很低嗎？他這樣要賺什麼？」問題曝光後釣出許多過來人討論，更有網友分享開手搖飲的一個月淨利數字，非常驚人。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 17:29:08
原PO在PTT發文，透露自己家附近有一間連鎖手搖飲料店，最便宜的無糖綠茶，一杯1000cc只要17元。這讓原PO不禁好奇指出，超商賣的飲料還比較貴，於是請教大家，「賣飲料的成本很低嗎？一杯1000cc的茶賣17元，他這樣要賺什麼？有沒有人有賣過飲料的可以講一下，有沒有卦？」
文章發佈後引發熱烈討論，許多網友都認為手搖飲真的好賺，「茶葉、糖精、香料，成本100元」、「香精茶成本很低」、「店租成本最高」、「你自己去買茶包，看一包多少啊」、「早餐店不買飲料，老闆娘都很失望」、「手搖杯成本最貴的是杯子，給你參考」、「早餐店一定要推飲料啊，賣一杯賺一杯」、「人工成本才最高，店租只是第二」。
更有網友分享自己朋友的經驗，「我朋友在台中鄉下開一間飲料店，本來是做好玩的，結果附近很多農夫跟建築工人都一次買幾十杯，一個月淨利10～30萬」。但也有網友認為，「有名的店好賺，其他大概都小賺而已。加盟金都幾百萬，每個月還會抽成。煮茶煮珍珠的電費，一個月也是一兩萬，正職店長和員工薪水也有三四萬，加盟金、店租、裝潢、電費、人、原料，還是會虧」。（編輯：倪浩軒）