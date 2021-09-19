來不及長大的折翼天使！馬來西亞3歲黃盈瀛命案

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只是讓人沒想到的是，案件在短短幾天內就出現重大轉折，因為就在3天後，檳城警方召開記者會，小盈瀛已經被找到，只不過這個孩子已不幸逝世，而兇手就是鄭慧雯當時的男友王志良，鄭慧雯則是幫助男友毀屍、藏屍的幫兇。
根據警方公布消息以及王志良的自白，他是7月5日早上，也就是小盈瀛被報失蹤的前一天，下手殺害小盈瀛，至於原因，據悉是小盈瀛出生時父母便分居，她一直是住在外婆家裡，由外公外婆照料，直到慘案發生前幾個月，才被生母接回身邊，但王志良對小盈瀛的到來感到十分厭倦，覺得她妨礙了自己與女友的相處空間，一念之差便奪走孩子的性命。
離譜的是，鄭慧雯在知道男友殺害女兒後，竟沒有立刻選擇報警抓兇，反而是與男友一同策畫，連夜買來汽油，將女兒的屍體肢解後，帶到城外的墳場企圖燒屍滅跡，事後又將屍體遺骸棄置多處。
由於鄭慧雯報案的細節存在漏洞，加上承受不住良心譴責，在警方一再盤問之下，終於將自己與男友的所作所為全盤托出，警方隨後逮捕王志良，並在其帶路下，分別前往幾處尋找殘骸，只是因為遺體受到嚴重破壞，警方始終無法找回完整的小盈瀛。
真相轟動整個馬來西亞，兇手王志良被控謀殺罪，判處死刑，但他沒等到司法執行，就自行在牢房中輕生；而生母鄭慧雯則因為提供虛假情報混淆辦案方向，被判處有期徒刑。
雖然案情已水落石出，但小盈瀛的生父始終難以原諒前妻，多年來一直在為女兒的身後事奔走，也希望透過民間信仰的力量，讓女兒在九泉之下能夠安息；馬國媒體和香港媒體都曾親赴當地採訪，也聽聞許多後續發生的、不可思議的事件。馬國社會各種撻伐聲浪不斷，絕大多數的人都無法理解，為何身為親母的鄭慧雯，會縱容男友行兇、甚至親手參與一連串，就連真正的惡人都未必會做的毀屍過程。只是逝者已矣，大眾只能祈禱小盈瀛能早日魂歸極樂，做個不再有痛苦的小天使。
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