宣導非洲豬瘟及防疫！移民署到前鎮漁港關懷外籍船員

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移民署國境事務大隊高雄港隊隊長王天順表示，前鎮漁港為全國遠洋漁船重鎮，政府各級單位長期重視漁業發展與永續經營，該隊於今(15)日中秋節連假前，適逢遠洋漁船返港整補之際，與行政院南部聯合服務中心，結合動植物防疫檢疫局高雄分局、高雄市政府海洋局、衛生局等機關，以及各漁業公會、高雄區漁會，在前鎮漁港漁民服務中心關懷外籍船員及進行防堵非洲豬瘟及新冠肺炎防疫宣導。
移民署國境事務大隊專員蔡英傑說，遠洋漁船外籍船員長期海上作業辛勞，為關懷離鄉已久的外籍船員，並宣導防疫規定，移民署針對外籍船員容易觸犯我國法令而遭處罰或起訴之防疫規定製作多國語言防疫文宣，結合動植物防疫檢疫局多國語言防堵非洲豬瘟的摺頁實施宣導，同時為使外籍船員能有過節的溫暖，宣導活動中分享品嚐食品，營造中秋佳節的溫馨氛圍。
行政院南部聯合服務中心許乃文指出，外籍船員長期為我國漁業的發展奉獻心力，政府各機關均非常重視外籍船員的身心健康，但逢新冠肺炎及非洲豬瘟等疫情仍在世界各國感染與擴散之際，籲請漁船業者與外籍船員務必遵守我國的防疫規定，確保境內安全。
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