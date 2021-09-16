薩拉不選菲總統支持者失望　籲杜特蒂2022讓位

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薩拉（Sara Duterte）現任杜特蒂家鄉納卯（Davao）市長。她雖多次在總統大選民調獨占鰲頭，但杜特蒂8日接受執政黨提名參選下屆副總統，薩拉隔天就表示自己跟父親早有協議，2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬；因此，她將不角逐明年總統大位。
薩拉這項表態讓支持者大感失望。馬尼拉時報（The Manila Times）報導，薩拉成立的「變革聯盟」（HNP）祕書長羅沙里歐（Anthony Del Rosario）說，他們對杜特蒂放棄參選決定，「讓位」給薩拉的可能性仍抱有希望。
不過，薩拉今天在臉書公布一段影片，向支持者致謝的同時，也希望他們支持杜特蒂參選下屆副總統。
薩拉說：「讓我們對他角逐副總統的決定給予最堅定的支持。」
她表示：「我對支持我參選總統的約700個團體致以誠摯謝意。這是無法用錢買到且不是每個政治人物都能得到的榮耀。」
在薩拉的影片下，支持者紛紛留言請她出馬角逐下屆總統。
一名支持者說：「我從杜特蒂總統當市長時就支持他，但他已經老了。也許現在他可以跟所愛的人享受（人生）比較好。」
另一名支持者寫道：「身為菲律賓海外勞工，我是請求妳參選總統的人之一。我們需要妳，我們需要像妳一樣有膽識的人來延續妳父親杜特蒂在這個國家所做的事，也就是他啟動的那些基礎建設。市長衝吧，請不要讓我們失望。」
明年大選候選人登記日為今年10月1日到8日。登記日前，薩拉仍有機會改變心意。
一般認為，杜特蒂雖不能角逐總統寶座，但若親信當選國家元首，杜特蒂可藉此繼續掌權。
杜特蒂7月時曾表態，指他若參選下屆副總統，目的之一是獲得刑事豁免權，避免卸任後遭政敵和反對派人士追訴。但根據菲律賓法律，目前僅賦予現任國家元首豁免權。（編輯：韋樞）1100915