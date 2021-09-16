NOW早報／1人可領5種！五倍券加碼抽7種券　想拿要這樣勾

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行政院下轄8部會共推出8種不同的加碼券，除了由台塑集團贊助總計400萬份不用抽籤「先搶先贏」的好食券外，民眾只須綁定數位五倍券即可拿，其他包括藝Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券都須登記抽籤。
唐鳳表示，活動期間為10月8日起，每周五晚間11點59分截止加碼券登記，而周六00:00以後登記者，將參加下一周抽籤，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券最多中籤1次。
五倍券官網指出，在活動期間每天早上10點半抽籤的中籤名單，會在當天下午5點公告並發送中籤簡訊，下午3點半抽籤的中籤名單，會在隔天早上8點半公告並發送中籤簡訊。各部會7種加碼券計778萬份提供抽籤，另外加上好食券400萬名、農遊券58萬份於第二階段另行抽籤發放，共有1236萬份加碼券。
唐鳳解釋，因為只抽四周，因此大家都是最多只能抽4種，最佳策略就是勾選4種你最想要的，如果全部都勾，但有你比較不想中的結果抽中，會排擠掉一次機會，「因此從博弈理論來講，如果7種都想要就都勾，如果只有4、5種比較想要，那都勾喜歡的，中籤機率高一點。」
今日天氣／西南風持續影響！全台高溫防中暑
中央氣象局表示，今（16）日仍受西南風影響，西半部清晨至上午偶有零星降雨，中午後山區及近山區平地留意局部短暫雷陣雨，其他時間各地多雲到晴、白天炎熱，請記得補充水分，避免中暑；溫度方面，今天各地高溫可到31至34度，彰化、南投、雲林地區有局部36度以上高溫機率，各地低溫約26、27度。
龍劭華靈堂開放時間曝光 影迷這3天可前往追思
資深藝人龍劭華於（14）日晚在高雄八五大樓昏倒，經搶救後依然沒有生命跡象，享壽68歲，猝逝消息震驚演藝圈，昨（15）日下午5點半左右遺體車抵達台北第一殯儀館，而經紀公司也公開了靈堂開放時間。
龍劭華的經紀公司透露，追思靈堂將從9月17日起開放親友弔唁，9月18日至20日開放一樓影迷追思區，讓粉絲們可以前往弔唁、追思，而開放的時間皆為早上10點至下午4點。經紀公司也表示，因為家屬還有很多細節要商量，所以今日不會接受媒體採訪，也透露目前遺照還未選定。
龍劭華過世的消息傳出後，演藝圈名人紛紛發文哀悼，昔日戰友黃西田在臉書貼出2人合作時的珍貴合照，並表示對於噩耗非常錯愕，「留下令人不捨的結局。」字句讓人鼻酸。
再批中央疫苗政策「亂七八糟」 柯文哲：氣到不想再批評
台北市長柯文哲日前接受專訪時表示，表示中央採購疫苗沒有規劃，或許本來就沒打算要買，而是力拚國民都打兩劑高端，「現在不提高端疫苗是因為死了800多人。」此番言論也讓防疫指揮官陳時中回擊，表示不懂死800人跟高端疫苗關係。對此柯文哲也在昨（15）日下午的防疫記者會上怒批，死800人跟高端沒關係，但跟你陳時中有關係，「我已經氣到不想再批評了」。
柯文哲表示，台灣的疫苗政策到現在很清楚，事先完全沒有規劃，有的打AZ有的打莫德納，現在有人打BNT，這完全是事先沒有一個規劃，所以常常是人家送你什麼疫苗你就打什麼，「結論就是疫苗政策我已經氣到不想再批評了，反正就是你什麼疫苗給我，我就想辦法幫你打完，就這樣。」柯文哲說，這是一個完全沒有規劃的政策，亂七八糟。
柯文哲強調，死八百個人跟高端沒有關係，「但跟你陳時中有關。」柯文哲說，莫德納跟嬌生是在美國生產的，AZ是英國生產的，BNT是美國跟德國共有的，還有一個俄國疫苗，「我問你，這幾個國家都是中國可以管的嗎？」柯文哲強調，不會生不要牽拖隔壁阿婆，「所以不要再問那個會讓我生氣的問題。」
趙正平身體亮紅燈！直播緊急暫停 檢查8小時才出院
藝人趙正平於昨（15）日下午在社群媒體曬出醫院手圈，並發文透露直播暫停，讓外界非常擔心他的身體狀況，而在稍早他終於再度更新近況，向外界報平安。
趙正平先是在下午發文：「天有不測風雲，人有旦夕禍福，真的太對不起今晚的直播廠商！還有15、16日兩天錄影的製作單位，真的抱歉，非常抱歉！」並附上醫院手圈的照片，讓許多網友都很擔心他的身體狀況，而他稍早則是在臉書上向擔心他的粉絲報平安，感謝醫護人員的辛勤的照顧與各項檢查，也謝謝外界的關心。
趙正平透露，是從中午12點半進行長達8小時的身體檢查，終於在檢查完後能順利出院回家，只是下周要回診讓醫生追蹤，「我要回家休息睡覺，真的有累到了，不想再說什麼啦，謝謝大家關心！」網友看到貼文後，紛紛留言要趙正平注意身體、好好休息。
去年剛換i12心碎！網抖「iPhone 13心機」全愣：太明顯了
一年一度的蘋果發表會今（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，而隨後公佈價格之後，卻有不少去年剛換iPhone 12的用戶非常震驚，在網路上掀起不少討論。
根據發表會內容，這次iPhone 13一共有四款新機，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等，其中iPhone 13最低規格要價2萬5900元，iPhone 13 Pro則是3萬2900元起，旗艦機款iPhone 13 Pro Max售價則是3萬6900元起。
不過售價曝光之後，立刻在PTT引起網友熱議「我有看錯嗎，i13的最低規格是128G，初始價還比去年i12便宜一千？」、「i13沒巨大突破，只好降價求售，策略太明顯了」、「去年剛換手機，也是買最低配64G，現在看到i13最低配128G還便宜一千，真的很不平衡」、「沒突破降價賣啊，不然這麼貴誰要買」、「跟去年比便宜1000欸，而且這次都128GB起跳....」、「去年買i12的直接被當盤子＝＝」。
事實上，去年推出iPhone 12時，當時最低配64G的版本售價為26900元，但最新推出的iPhone 13，不僅最低配升格128G，其售價竟然還比iPhone 12便宜一千元，僅要25900元！而且還是搭載最新A15晶片，這樣的狀況，也讓去年才剛入手IPhone 12的果粉紛紛怨聲載道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。