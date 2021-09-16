NOW早報／1人可領5種！五倍券加碼抽7種券　想拿要這樣勾

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▲加碼券將於10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券，也就是說除了五倍券外，民眾可獲得最多4種加碼券外和好食券。（圖／經濟部提供）

▲今天全台天氣晴朗。（圖/NOWnews資料照）

▲龍劭華大體運到台北第一殯儀館後，牌位也抵達靈堂。（圖／記者臺孝婷攝）

▲台北市長柯文哲針對疫情開記者會說明。（圖／台北市政府提供）

▲趙正平身體出狀況，因此取消直播與15、16日兩天的錄影。（圖／翻攝趙正平臉書）

「我有看錯嗎，i13的最低規格是128G，初始價還比去年i12便宜一千？」