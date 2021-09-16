9月下半月「3星座」財運旺爆！這位貴人指點、小有偏財

時間稍縱即逝，很快地，9月已進入下半月了，究竟十二星座的運勢會如何呢？近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書公布，9月下半月12星座的運勢提點，其中財運最旺的前三名分別是金牛、處女與天秤。
工作好運前三名
Top3、摩羯座
水星火星入事業宮。煩悶解除，找到方法。
Top2、射手座
太陽入事業宮。破除流言，績效超前。
Top1、水瓶座
金星入事業宮。逆風高飛，廣結善緣。
感情好運前三名：
Top3、雙魚座
太陽入夫妻宮。找到激情，易有新歡。
Top2、雙子座
婚神星入夫妻宮。對方包容，人際活躍。
Top1、牡羊座
水星火星入夫妻宮。約會甜蜜，參加飯局。
金錢好運前三名：
Top3、金牛座
太陽入偏財宮。貴人指點，小有偏財。
Top2、處女座
太陽入財帛宮。議論薪資，機會變多。
Top1、天秤座
水星與火星入本命宮。太陽入精神宮，尋找副業，開創商機。
當心留意組
以下三星座建議多穿搭紅色衣服或襪子，有效抵擋厄運。
Top3、獅子座
天王星逆行轉入事業宮，加上冥王逆行入健康宮。健康欠佳，注意和諧。
Top2、天蠍座
冥王星逆行入兄弟宮，海王星逆行入偏財宮。家人口角，不宜投資。
Top1、巨蟹座
土星與木星逆行疾惡宮。當心意外，不宜借錢做保。（編輯：許苡晴）