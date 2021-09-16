9月下半月「3星座」財運旺爆！這位貴人指點、小有偏財

時間稍縱即逝，很快地，9月已進入下半月了，究竟十二星座的運勢會如何呢？近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書公布，9月下半月12星座的運勢提點，其中財運最旺的前三名分別是金牛、處女與天秤。





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▲小孟老師分析指出，9月下半月「3星座」財運旺。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲小孟老師分析指出，9月下半月「3星座」財運旺。（示意圖／NOWnews資料照）

工作好運前三名





Top3、摩羯座





水星火星入事業宮。煩悶解除，找到方法。





Top2、射手座





太陽入事業宮。破除流言，績效超前。





Top1、水瓶座





金星入事業宮。逆風高飛，廣結善緣。





感情好運前三名：





Top3、雙魚座





太陽入夫妻宮。找到激情，易有新歡。





Top2、雙子座





婚神星入夫妻宮。對方包容，人際活躍。





Top1、牡羊座





水星火星入夫妻宮。約會甜蜜，參加飯局。





金錢好運前三名：





Top3、金牛座





太陽入偏財宮。貴人指點，小有偏財。





Top2、處女座





太陽入財帛宮。議論薪資，機會變多。





Top1、天秤座





水星與火星入本命宮。太陽入精神宮，尋找副業，開創商機。





當心留意組





以下三星座建議多穿搭紅色衣服或襪子，有效抵擋厄運。





Top3、獅子座





天王星逆行轉入事業宮，加上冥王逆行入健康宮。健康欠佳，注意和諧。





Top2、天蠍座





冥王星逆行入兄弟宮，海王星逆行入偏財宮。家人口角，不宜投資。





Top1、巨蟹座





土星與木星逆行疾惡宮。當心意外，不宜借錢做保。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」臉書）